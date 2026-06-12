Bernardo Silva: la estrella de Portugal por la que se pelean Real Madrid, Atlético y Barcelona

El futuro de Bernardo Silva ha dado un vuelco en las últimas horas, con el Real Madrid muy bien posicionado para cerrar su incorporación en este mercado de verano.

Según informó Fabrizio Romano, el conjunto blanco tiene muy avanzado un acuerdo por el centrocampista portugués para las próximas dos temporadas, hasta junio de 2028, con opción de ampliación hasta 2029. Las negociaciones se encuentran en su recta final, con optimismo en todas las partes implicadas, en buena medida desde la irrupción de Jose Mourinho como entrenador madridista. Cabe recordar que 'Mou' y Bernardo, una de las estrellas de Portugal en esta Copa del Mundo, comparten representante: el luso Jorge Mendes.

El movimiento del Madrid habría cambiado por completo el escenario. Diversas informaciones apuntan a que el jugador tenía un acuerdo prácticamente cerrado con el Atlético de Madrid, hasta el punto de que su firma estaba prevista de forma telemática en las últimas horas. Sin embargo, la aparición del club blanco habría provocado un giro de última hora en la operación.

Agente libre desde el Manchester City

En este contexto, la ofensiva madridista habría sido clave para que el futbolista reconsiderara su decisión. Su salida del Manchester City como agente libre facilita un movimiento que ahora parece inclinarse hacia el Santiago Bernabéu.

Mientras tanto, el nombre de Bernardo Silva también había aparecido en la agenda del FC Barcelona, aunque el club azulgrana no contemplaba realizar una gran inversión ni entrar en una subasta, pese a que el portugués sí gusta e interesa a Hansi Flick.

Un feliz Guardiola festeja junto a Bernardo Silva el triunfo sobre el Brujas. / SD

Según algunas fuentes, la aparición de José Mourinho habría influido en el tramo final de la negociación, reforzando el interés del jugador por un cambio de destino cuando todo parecía encarrilado hacia el Atlético.

Noticias relacionadas

Por ahora, el escenario sigue abierto, aunque el Real Madrid parte con ventaja clara para cerrar uno de los fichajes más relevantes del mercado estival... todo hace indicar que Bernardo termiará dando 'calabazas' a Atlético de Madrid y Barça para vestirse de blanco a las órdenes de su compatriota, Mourinho.