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Euforia en el Azteca: México arranca "su" Mundial con una sólida victoria ante Sudáfrica

La selección de México comenzó con el pie derecho su andadura en la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras vencer por 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural del torneo, disputado este jueves en el emblemático Estadio Azteca. La victoria desató una ola de optimismo y celebraciones masivas entre la afición local, que ve cómo el sueño mundialista en casa arranca de la mejor manera posible. El combinado dirigido por Javier Aguirre no tardó en hacer vibrar a las gradas del coloso de Santa Úrsula. Al inicio del encuentro, un error defensivo del sudafricano Sphephelo Sithole permitió a Erik Lira recuperar el balón y asistir a Julián Quiñones, quien definió con un potente disparo para abrir el marcador y hacer estallar la locura entre los miles de aficionados presentes. El panorama se le complicó aún más al conjunto africano a los cinco minutos de la reanudación, cuando el propio Sithole vio la tarjeta roja directa por una dura falta sobre Brian Gutiérrez. Aunque Raúl Jiménez no logró aprovechar el tiro libre consecutivo, el delantero del Fulham se resarció en el minuto 67 al conectar un certero cabezazo en el segundo palo para firmar el 2-0 definitivo. Más información