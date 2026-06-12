Otamendi (38 años), ex Valencia CF, revela lo "fácil" que ha sido su fichaje por River

Nicolás Otamendi, exjugador del Valencia CF en la temporada 2014/15, será nuevo jugador de River Plate una vez finalice su participación en el Mundial 2026 con la selección argentina. El defensor, que llega procedente del Benfica, ha explicado desde la concentración con Argentina cómo se gestó su decisión y el peso que tuvo la llamada de Eduardo 'Chacho' Coudet.

En declaraciones a Fox Sports, el central campeón del mundo aseguró que el contacto con el técnico fue determinante: "La decisión fue fácil. El Chacho me llamó ni bien asumió como técnico", explicó tras la victoria de la selección argentina por 3-0 ante Islandia en un amistoso previo al Mundial.

Fichaje marcado por la llamada del entrenador

El defensor destacó que la conversación con Coudet fue clave para cerrar su futuro: "Me convenció, me dio su apoyo y la verdad que siempre es lindo cuando pasa eso". "No tuve dudas", añadió, dejando claro que su llegada al conjunto millonario estuvo marcada por la confianza del entrenador.

Otamendi afrontará primero la Copa del Mundo 2026 antes de incorporarse a River, en lo que será su regreso al fútbol argentino tras una extensa y exitosa carrera en Europa.

El central deja el Benfica después de convertirse en una de sus grandes referencias, con 281 partidos disputados, 18 goles y 14 asistencias, además de varios títulos nacionales en Portugal.

Formado en Vélez Sarsfield, Otamendi desarrolló una trayectoria destacada en el fútbol europeo, pasando por clubes como el Porto, Valencia y Manchester City, donde consolidó su estatus internacional. Con la selección argentina, suma un palmarés de primer nivel, incluyendo la Copa América y el Mundial de Catar 2022.

Paso fulgurante por Mestalla

Como valencianista, el argentino Otamendi sumó seis goles en 38 partidos 38 partidos oficiales. Fichado en invierno de 2014, el 'overbooking' de extracomunitarios le hizo jugar media temporada en el Atlético Mineiro de Brasil, procedente del Porto, antes de aterrizar en València para la temporada 2014/15. Líder de la zaga, al lado del alemán Shkodran Mustafi, fue una pieza clave en la clasificación para la Liga de Campeones con una cifra histórica de 77 puntos.

Tal fue su impacto, que por 45 millones de euros, antes de que acabara la temporada, Peter Lim y Jorge Mendes lo traspasaron al Manchester City. Ahora, 11 años más tarde, su llegada a River se interpreta como uno de los movimientos más importantes del mercado sudamericano reciente, por la jerarquía y experiencia del defensor. Entre medias, hace ahora seis años, el Valencia se replanteó el regreso, pero no pudo consumarlo.

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Pese a su edad, el defensa central de Argentina es un hombre fundamental en el esquema de los campeones del mundo. Lionel Scaloni lo alinea habitualmente en el eje central de una zaga de cuatro hombres al lado de Cristian Romero. Para la crítica internacional, además, se hallaría en el once de los mejores veteranos de esta Copa del mundo 2026.