Rajada de Klopp contra México y Sudáfrica en el Mundial 2026

El inicio del Mundial 2026 ya ha dejado su primera gran polémica. El encuentro inaugural entre México y Sudáfrica, disputado en el Estadio Azteca, no convenció a todos los observadores, pero la opinión más contundente llegó desde la televisión alemana. Jürgen Klopp, presente como analista en la retransmisión de ZDF, fue muy crítico con el nivel del choque y con la toma de decisiones de ambos conjuntos.

El exentrenador del Liverpool, ahora en su papel de Director Global de Fútbol de Red Bull, no se mordió la lengua al valorar lo que había visto. Su diagnóstico fue directo: el partido careció de calidad, orden y ritmo competitivo. “No fue un partido de primera categoría”, resumió, dejando una de las primeras frases virales de este Mundial ampliado a 48 selecciones.

Errores tácticos y falta de control en momentos clave

Más allá de la crítica general, Klopp entró en el detalle táctico del encuentro. A su juicio, uno de los problemas principales fue la excesiva prudencia defensiva de ambos equipos, con líneas demasiado hundidas que facilitaron transiciones peligrosas. Esa disposición, según explicó, generó un partido partido roto, sin continuidad ni dominio claro.

El árbitro brasileño Wilton Sampaio expulsa al sudafricano Zwane en el Estadio Azteca. / YURI CORTEZ / AFP

El alemán también se mostró sorprendido por situaciones concretas que, en su opinión, debían haberse gestionado mejor. Habló incluso de fases del juego en superioridad numérica que no se supieron aprovechar, lo que acabó penalizando el desarrollo del partido. “¿Por qué ocurre eso? Porque la última línea está demasiado retrasada”, apuntó durante la retransmisión.

Un estreno frío para un Mundial de formato ampliado

El partido inaugural del Mundial 2026 llegaba con expectación añadida por el nuevo formato de la competición, que introduce 104 partidos y una fase de grupos más amplia que nunca. Sin embargo, el espectáculo no terminó de acompañar en el primer encuentro, algo que también señalaron otros analistas.

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En la misma retransmisión, el exfutbolista alemán Christoph Kramer coincidió en que el ritmo del partido no alcanzó el nivel esperado para un evento de esta magnitud. Incluso comparó la atmósfera con la de un amistoso, destacando la falta de intensidad en los duelos y la poca fluidez en el juego.

Primer aviso en un torneo bajo lupa desde el arranque

Las palabras de Klopp añaden presión desde el primer día a un Mundial que ya nace con debate por su nuevo formato y su extensión. Aunque aún queda toda la fase de grupos por delante, el análisis del técnico alemán ha servido como primer gran toque de atención sobre el nivel competitivo del torneo.

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Su presencia como comentarista durante las próximas semanas promete seguir generando titulares, especialmente si se repiten partidos con sensaciones similares a las del estreno en el Estadio Azteca.