Las lágrimas de Diego Gómez emocionan al mundo antes del EEUU-Paraguay

El mediocampista paraguayo Diego Gómez protagonizó uno de los momentos más emotivos del Mundial en la antesala del debut de Paraguay en la Copa del Mundo. Durante una conferencia de prensa, el jugador no pudo contener las lágrimas al expresar lo que significa representar a su país en la máxima cita del fútbol mundial.

Visiblemente conmovido, Gómez recordó el esfuerzo realizado por la selección para alcanzar la clasificación mundialista y destacó el orgullo que siente al vestir la camiseta de la Albirroja. Sus palabras reflejaron la emoción de todo un país que vuelve a disputar una Copa del Mundo después de 16 años de ausencia.

Diego Gómez con Paraguay / Juan Pablo Pino

“Muy contento acá, de poder representar a mi país, que logramos después de mucho una clasificación. La verdad es que…”, se le quiebra la voz para a continuación decir.... “me conocen, yo soy muy emocional. Trataré de dar el cien por ciento para darle esa alegría a toda la gente”

El gesto del volante generó una fuerte repercusión entre aficionados y medios de comunicación, convirtiéndose en una de las imágenes más destacadas de la previa del torneo. Su emoción simboliza el compromiso y la ilusión con los que Paraguay afronta este nuevo desafío internacional.

La previa del EEUU-Paraguay

La selección de los Estados Unidos será la última de las tres coanfitrionas del Mundial de Fútbol que se ponga en marcha en el torneo y lo hará este viernes en Los Ángeles (03.00 hora peninsular del sábado 13) con un complejo debut ante una Paraguay que vuelve al torneo tras su mejor actuación y que siempre trata de mostrarse competitiva en estas grandes citas.

El fútbol ha cambiado mucho en el país desde que hace 32 años la Copa del Mundo llegase para impulsar el allí denominado 'soccer', una cita donde Estados Unidos fue anfitriona única y donde no pudo pasar del primer cruce ante la potente Brasil, ganadora por un ajustado 1-0 después de jugar con diez toda la segunda parte.

El combinado de las barras y estrellas fue creciendo desde entonces, con una liga mucho más potente y que puede presumir de tener a Leo Messi, pero el Mundial, salvo por sus cuartos de final de 2002, se le ha resistido e incluso faltó en la edición de 2018 celebrada en Rusia, un paso atrás que compensó rápidamente en Catar, donde se despidió claramente en octavos ante los Países Bajos (3-1).

Ahora, ante sus aficionados, espera al menos llegar tan lejos como en aquella cita asiática y eso pasa por dominar de inicio un grupo muy igualado con Turquía, Paraguay y Australia, donde se antoja clave controlar los nervios del debut en el SofiStadium de Los Ángeles y más ante una selección paraguaya con ganas de dar guerra en su esperado retorno.

El combinado guaraní vuelve a estar en una Copa del Mundo 16 años después de su última presencia, histórica porque llegó hasta los cuartos de final e incluso soñó con algo más cuando tuvo un penalti con 0-0 ante España. Iker Casillas lo detuvo y luego David Villa acabó con el sueño 'La Albirroja', que se clasificó después de ser competitiva en las duras Eliminatorias Sudamericanas.

El equipo que entrena el argentino Gustavo Alfaro cogió el último billete directo, pero lo hizo con los mismos puntos que Colombia, Uruguay y Brasil, y a uno de Ecuador, que fue segundo. Todo gracias a su fortaleza como local, con sólo una derrota, ante Colombia, y batiendo a Argentina y Brasil, y una de sus señas de identidad, su solidez defensiva, con sólo diez goles encajados.

Una rocosidad que pondrá a prueba la apuesta de Estados Unidos con un técnico amante de un estilo ofensivo como el argentino Mauricio Pochettino, cuyo año 2026 no ha sido esperanzador hasta el momento con tres derrotas, eso sí ante candidatas como Alemania, Portugal y Bélgica, en sus cuatro amistosos, ganando sólo a Senegal (3-2). Sin embargo, cerró el 2025 con triunfos ante dos selecciones sudamericanas, con sonora goleada a la bicampeona mundial Uruguay, y victoria ajustada por 2-1 precisamente ante Paraguay.

El combinado sudamericano llega a este debut tras golear a la modesta Nicaragüa por 4-0, aunque con la mala noticia de la lesión de uno de sus mejores jugadores, Julio Enciso, centrocampista del Estrasburgo francés, pero que, de momento, sigue en la concentración. Este ha sido su único amistoso previo a la Copa del Mundo, con derrota en marzo por 2-1 ante Marruecos y victoria por 1-0 ante Grecia.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ESTADOS UNIDOS: Freese; Freeman, M.Robinson, Ream, A.Robinson; Dest, Adams, McKennie, Tillman, Pulisic; y Balogun.

PARAGUAY: Cáceres, G.Gómez, Alderete, Alonso; D.Gómez, Bobadilla, Cubas, Almirón; D.González y Sanabria.

--ÁRBITRO: Danny Makkelie (PBA).

--ESTADIO: SofiStadium de Los Ángeles.

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--HORA: 03.00 (sábado 13)/DAZN.