Mateu Alemany cambia a Bernardo Silva por Kang In Lee

El Atlético de Madrid ha cambiado de objetivo en su planificación deportiva para la próxima temporada. Cuando todo apuntaba a que Bernardo Silva sería uno de los grandes refuerzos rojiblancos, la operación se ha complicado hasta el punto de darse prácticamente descartada. Ante este escenario, la dirección deportiva encabezada por Mateu Alemany ha reactivado una alternativa que lleva tiempo siguiendo de cerca: Kang In Lee.

El internacional portugués parecía tener encaminada su llegada al conjunto colchonero e incluso estaba previsto que formalizara su compromiso en los últimos días. Sin embargo, la irrupción del Real Madrid, impulsada por la llegada de José Mourinho al banquillo blanco, ha cambiado por completo el panorama. El club madrileño ha intensificado su interés por el futbolista del Manchester City y, a día de hoy, su futuro apunta lejos del Metropolitano.

Consciente de la dificultad de competir en esta operación, el Atlético ha decidido centrar sus esfuerzos en Kang In Lee. El jugador surcoreano, actualmente en el Paris Saint-Germain, es un perfil muy valorado por la secretaría técnica rojiblanca desde hace meses. De hecho, su incorporación ya fue estudiada durante el pasado mercado invernal y los contactos entre las partes nunca llegaron a romperse.

La confianza en el talento asiático es total. Dentro del club consideran que posee las condiciones ideales para adaptarse al sistema de Diego Pablo Simeone y aportar creatividad, desequilibrio y calidad en los metros finales. Incluso llegó a ser contemplado como una posible solución ofensiva ante cualquier escenario relacionado con Antoine Griezmann.

Kang In en el primer partido del Mundial / Francisco Guasco

Estrella del Mundial

Además, Kang In Lee atraviesa un momento especialmente positivo. En su reciente actuación con la selección de Corea del Sur fue una de las grandes figuras del encuentro frente a la República Checa. El mediapunta firmó una asistencia decisiva, generó constantes ocasiones de peligro y mostró una gran eficacia en la circulación del balón. Actuando desde la banda derecha, también destacó por su capacidad para superar rivales en el uno contra uno y asumir responsabilidades en los momentos clave.

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Su brillante rendimiento internacional no ha hecho más que reforzar la convicción de Simeone y Mateu Alemany. Aunque la negociación con el PSG se presenta compleja, el Atlético considera que Kang In Lee representa una oportunidad estratégica para fortalecer su ataque después de que la opción Bernardo Silva se haya alejado definitivamente.