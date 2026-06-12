Así quedará España en el Mundial, según la IA

De los tentáculos de un pulpo, Paul, hemos pasado a los algoritmos de la IA (Inteligencia Artificial), superando el uso impulsivo de las apuestas deportivas para determinar históricamente al ganador de un Mundial, en un grupo de selecciones favoritas que hasta los aficionados más acérrimos darían por bueno.

Paul acertó con éxito once de los trece ganadores en la Eurocopa de 2008 y el Mundial de 2010. Hacía sus pronósticos tras elegir entre dos cajas de metacrilato identificadas con las banderas de los contendientes y con un trozo de almeja o mejillón en su interior.

Superado aquel momento, los 'prompts' se presentan como un método más científico para determinar la selección ganadora del próximo Mundial, pero los diferentes modelos, la forma de entrenar a las múltiples inteligencias existentes y otras consideraciones determinan el resultado final. En resumen, los favoritos —España, Francia, Argentina, Brasil y Alemania— difieren en muy poco de lo que señalan los expertos. Sin embargo, existe una excepción: la predicción de Joachim Klement, un matemático alemán que predijo las victorias de Alemania, Francia y Argentina en los Mundiales de 2014, 2018 y 2022, respectivamente, y que ahora apuesta por un triunfo de Países Bajos.

Experimento IA de Hubler

La inteligencia artificial confía en el papel de la selección española en el Mundial 2026. En un consenso unánime, GPT-4.1, Claude Sonnet 4.5 y Gemini 2.5 Pro predicen que España alcanzará, como mínimo, la ronda de semifinales. Esta es una de las conclusiones obtenidas en el experimento realizado por Hubler, consultora especializada en inteligencia artificial y análisis de datos, que ha enfrentado a los tres modelos de IA para intentar predecir el próximo campeón del mundo.

Selección ganadora del Mundial 2026 según Claude. / Hubler

De forma individual, los algoritmos muestran un optimismo incluso mayor que la estadística tradicional: Claude (de Anthropic) sitúa a España como la tercera gran favorita del planeta para levantar la copa con un 10,88 % de probabilidades, mientras que ChatGPT la posiciona en el cuarto puesto con un 13 %.

Asimismo, dos de las tres inteligencias artificiales ven a Francia levantando el trofeo y apuntan a una final frente a Argentina, la opción más repetida.

No obstante, el objetivo real del estudio no era acertar el resultado del torneo, sino, como explica Angélica Guerrero, CEO de Hubler, “demostrar cómo cambia una predicción según el modelo de IA utilizado y los datos que recibe. Queríamos comprobar que la IA no es completamente objetiva”.

Para realizar el análisis, Hubler comparó los resultados obtenidos en un simulador algorítmico basado en el método Monte Carlo —que recreó miles de veces el Mundial completo en todas sus fases siguiendo las reglas de la FIFA— con las predicciones generadas por tres modelos de IA.

Mientras que para las tres IA España es una semifinalista indiscutible, el simulador estadístico puro situó a Alemania como la gran favorita del torneo con un 26,8% de probabilidades de ganar. Por su parte, en la carrera por el título, ChatGPT (14,75%) y Claude (13,15%) apostaron por Francia, mientras que Gemini eligió a Brasil (24,07%) como campeona.

El listado de favoritos de Claude. / Hubler

En reumen, los modelos de IA utilizados por la consultora Hubler dan como favorito a Francia en dos de los tres casos. En los estudios con GPT-4.1 y con Claude Sonnet 4.5, los de Didier Deschamps ganarían en la final a Argentina (España y Brasil serían semifinalistas).

En el tercer supuesto, el ganador sería Alemania, aunque con un sistema diferente: un motor estadístico que simula los partidos miles de veces. Los alemanes ganarían en la final a Brasil; España y Argentina se quedarían en semifinales.

Consulta el experimento completo.

Otras predicciones

El 'holding' de medios estadounidense USA Today ha utilizado Copilot (Microsoft) para sus pronósticos, que han determinado que la victoria sería para Francia, que ganaría en la final a Brasil (3-2). España sería tercera tras derrotar a Marruecos en la consolación (2-1).

Siete agentes de IA consultados por Decrypt, empresa de medios y estudio creativo de nueva generación, sitúan como máximos favoritos a la victoria a las selecciones de España y Argentina.

Los españoles son los favoritos para la IA Opus 4.8 Max de Anthropic (20 %), para GPT-5.5 de OpenAI (15-18 %), para Stepfun (33 %) y para Nemotron 3 Ultra, una IA de Nvidia (18-22 %). Los argentinos lo son para DeepSeek (18 %), para MiniMax (18 %) y para Qwen 3.5 de la china Alibaba (22 %).

Mientras, un reputado analista de datos, Frank Andrade (Artificial Corner), usó también Claude para determinar qué equipo sería el ganador. En su caso, alimentó la IA con los resultados de casi 50.000 partidos, dando preeminencia a los encuentros de los últimos años, y utilizó además un sistema ELO, similar al que se usa en ajedrez (menos puntos si ganas a rivales de menor categoría). En su resultado, España también sería el máximo favorito (27 %), por delante de Argentina (21 %). En semifinales se quedarían Francia e Inglaterra.

Una de las empresas de estadísticas deportivas con más renombre, OPTA, también ha emitido sus pronósticos. En su caso, utilizando un superordenador, España vuelve a salir campeona con el 16,08 % de opciones, por delante de Francia (12,78), Inglaterra (11,01) y Argentina (10,02).

Para las casas de apuestas convencionales, España también es la favorita. Según datos publicados en Gran Bretaña, los de De la Fuente (9/2) están por delante en las apuestas de Francia (5/1), Inglaterra (7/1), Brasil (8/1) y Argentina (9/1).

Noticias relacionadas

Debut de La Roja

El primer partido de España en el Mundial es el lunes 15 de junio a las 18.00 horas contra Cabo Verde en el Estadio de Atlanta.