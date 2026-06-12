¿Era Shakira o un doble? La gran pregunta en el Mundial

El Mundial ya ha empezado pero más allá del fútbol uno de los temas más comentados es la actuación de Shakira en la ceremonia inaugural. La gran pregunta que se hacen ahora mismo los aficionados y las redes sociales es si la que actuó en directo celebrada en el Estadio Azteca, México fue la cantante o una doble.

La colombiana era una de las artistas referencia como reclamo para el pistoletazo de salida del torneo, pero mientras actuaba empezó a crecer la especulación de si era ella o no. Muchas fueron las dudas que generó. De hecho, está causando furor en redes sociales, concretamente en X, antes conocido como Twitter. Muchos usuariosempezaron a mostrar sus dudas en torno a la artista que interpretó "Dai Dai" porque la veían rara y es cuando empezó a extenderse que posiblemente no era la verdadera Shakira.

La colombiana apareció para cantar y lo hizo junto al artista nigeriano Burna Boy. Su participación fue uno de los momentos más esperados de la ceremonia. Pero quedó en el ambiente extrañeza. El motivo que empezaron a argumentar fue que las gafas oscuras que llevaba durante gran parte de su presentación, además de que algunos internautas señalaron que sus movimientos y apariencia física lucían diferentes a los habituales. Por ello, los comentarios no tardaron en convertirse en memes y bromas, donde algunos usuarios afirmaban que se trataba de una doble. Por el momento, Shakira no ha respondido a los comentarios que inundaron las redes sociales tras su actuación.

Acompañada por un cuerpo de baile compuesto únicamente por mujeres, deslumbró con un look llamativo y muy sexy compuesto por un body de red amarillo sin mangas y con cuello chimenea, guantes largos en el mismo tono, y minifalda asimétrica formada por diferentes pañuelos en blanco, rosa y amarillo que se movían al ritmo de sus caderas. Con su larga melena ondulada y ligeramente más oscura que en sus últimas apariciones, Shakira completó su estilismo con gafas de sol futuristas y deportivas de plataforma blancas con cordones amarillos, que le permitieron darlo todo con comodidad y brillar como nunca mientras entonaba el que himno del Mundial que ya se ha convertido en uno de sus grandes éxitos, 'Dai dai'.

16 años después del 'Waka Waka'

Shakira ha vuelto a hacer historia y se ha convertido en la absoluta protagonista de la ceremonia de inauguración del Mundial de Fútbol de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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Tras sus actuaciones en los Mundiales de Alemania 2006 con 'Hips don't lie', de Sudáfrica 2010 con 'Waka waka' -donde nació su historia de amor con Gerard Piqué-, y de Brasil 2014 con 'La la la', la cantante ha dado el pistoletazo de salida al campeonato rey del balón en el Estadio Azteca de México con 'Dai dai' junto al nigeriano Burna Boy.