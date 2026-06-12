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El vídeo de la actuación de Shakira en la ceremonia inaugural del Mundial
Shakira fue una de las grandes protagonistas de la ceremonia inaugural del Mundial. La cantante interpretó 'Dai Dai', la canción oficial del Mundial de 2026, junto al cantante y compositor nigeriano Burna Boy. Aunque no resulta tan pegadiza como la popular 'Waka Waka', tiene todos los ingredientes para convertirse en una de las canciones del verano.
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