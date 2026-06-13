Adri Pérez: «Cuando comenzó la temporada no me imaginaba un final así»

La emoción todavía sigue presente en cada recuerdo. Adri Pérez acaba de completar una de las temporadas más importantes de su trayectoria deportiva. Formado en las canteras de Levante y Elche, y tras consolidarse en equipos como el Torrent CF, el futbolista valenciano ha sido una de las piezas importantes del histórico ascenso del Águilas FC a Primera RFEF. Un curso inolvidable que se suma a otras experiencias destacadas de su carrera, como la disputa de la Copa del Rey con el Torrent frente al Real Betis en el Estadi Ciutat de València. Desde el penalti que ayudó a sellar el salto de categoría hasta la fortaleza de un grupo que superó todo tipo de obstáculos, Adri atiende a SUPERDEPORTE para repasar una temporada marcada por el esfuerzo, la madurez y la ambición de seguir creciendo.

Pregunta: ¿Qué sentiste cuando se confirmó el ascenso con el penalti definitivo?

Respuesta: La verdad es que en ese momento no pensé demasiado. Lo primero que hice fue tirarme al suelo a llorar. Fue como soltar toda la tensión y todo lo que llevaba acumulado durante la temporada. Después vi a mi novia correr hacia mí, también emocionada y llorando, y fui a celebrarlo con ella y con todos mis compañeros.

Pregunta: ¿Cómo afrontasteis jugar gran parte del partido con un futbolista menos?

Respuesta: El entrenador nos pidió tranquilidad. Nos dijo que aguantáramos lo que quedaba de la primera parte y que siguiéramos jugando como lo estábamos haciendo. La realidad es que nunca nos sentimos inferiores al rival; al contrario, parecía que éramos nosotros quienes teníamos un jugador más. Aguantamos muy bien durante todo el encuentro, marcamos en la primera parte de la prórroga y, aunque nos empataron después, llegamos a los penaltis con mucha confianza, sabiendo que era una lotería.

Pregunta: ¿Qué pasó por tu cabeza antes de lanzar tu penalti en la tanda?

Respuesta: Antes de lanzarlo estaba algo nervioso. Yo suelo tirar los penaltis al centro y ya había jugado anteriormente contra ese portero, así que pensé que podía conocer mis hábitos. Además, en un lanzamiento anterior el portero se había quedado quieto en el medio. Cuando coloqué el balón pensé que era difícil que se quedara dos veces seguidas en el centro, así que decidí confiar en mí mismo, tirarlo donde siempre y, por suerte, acabó entrando.

Adri Pérez controlando el balón / SD

Pregunta: ¿Ha sido este el partido más exigente de tu carrera deportiva?

Respuesta: Sí, probablemente sí. Durante el parón estuvimos mucho tiempo esperando y dándole vueltas a la situación. Éramos uno menos y se te pasan muchas cosas por la cabeza. Sin embargo, veía al equipo muy unido, muy fuerte, ganando los duelos y transmitiendo seguridad. En ningún momento dudé de que podíamos ganar.

Pregunta: ¿Cuándo percibisteis que el ascenso podía convertirse en una realidad?

Respuesta: Creo que el punto de inflexión llegó cuando conseguimos ganar después de una mala racha de seis o siete partidos sin hacerlo. Habíamos pasado de estar primeros a caer hasta la tercera posición. Esa victoria nos devolvió la confianza y, a partir de ahí, el equipo volvió a crecer.

Pregunta: ¿Qué importancia ha tenido el entrenador en este logro?

Respuesta: Muchísimo. Es un entrenador que transmite mucho, que vive cada partido con intensidad y que siempre está dispuesto a ayudarte. Si tuviera que repartir el mérito, diría que es un 50% para él y un 50% para el equipo. Ha sido fundamental para hacernos creer que era posible.

Pregunta: ¿Cómo fue la experiencia de enfrentarte a un equipo de Primera División como el Betis?

Respuesta: Se nota muchísimo. Son jugadores con un nivel físico y técnico impresionante. También es verdad que el factor campo influyó. Si hubiéramos jugado en Torrent, en un campo más pequeño y de césped artificial, quizá les habríamos generado más dificultades. Aun así, fue una experiencia inolvidable que recordaré siempre.

Pregunta: ¿Conservas algún recuerdo especial de aquel partido de Copa del Rey?

Respuesta: Sí. Tengo la camiseta de Junior Firpo. Después del encuentro hicimos un pequeño sorteo con varias camisetas que nos facilitaron desde el cuerpo técnico del Betis y me tocó la suya. Es un recuerdo muy especial.

Pregunta: ¿Habrías imaginado al inicio de la temporada vivir todo lo que has conseguido este año?

Respuesta: Lo habría creído, pero no de esta manera. Cuando renové con el Torrent lo hice pensando que podíamos luchar por el ascenso allí. Mi objetivo era disputar el playoff y subir con ese equipo. Lo que no esperaba era vivir una experiencia como la del Betis ni terminar consiguiendo el ascenso con el Águilas.

Partido de Copa del rey entre Betis y Torrent / SD

Pregunta: ¿Cómo desconectas del fútbol después de una temporada tan intensa?

Respuesta: Lo más importante es estar con la familia y los amigos. Cuando pasas gran parte del año lejos de casa, necesitas recuperar ese tiempo. Intentas pensar lo mínimo posible en fútbol, aunque la realidad es que las vacaciones pasan rápido y enseguida toca volver a entrenar y preparar la siguiente temporada.

Pregunta: ¿Sientes que este éxito llega en tu momento de mayor madurez como futbolista?

Respuesta: Sí, creo que con el paso de los años uno va adquiriendo experiencia y aprendiendo a gestionar mejor determinadas situaciones. Esta temporada me he sentido importante y he podido aportar al equipo, algo que también ayuda mucho a crecer como futbolista.

Pregunta: ¿Qué objetivo deportivo te marcas para la próxima temporada?

Respuesta: Soñando a lo grande, me gustaría ascender a Segunda División con el Águilas. Creo que es un proyecto ambicioso y que el presidente tiene muy claro el objetivo de acercar al club al fútbol profesional lo antes posible.

Imagen de un partido del Águilas / SD

Pregunta: ¿Qué mensaje le enviarías a la afición del Águilas tras este histórico ascenso?

Respuesta: Les daría las gracias. He estado en varios clubes y nunca había visto una afición vivirlo con tanta intensidad como la del Águilas. Una parte muy importante de este ascenso les pertenece a ellos. Sin su apoyo, lo que hemos conseguido habría sido mucho más difícil.