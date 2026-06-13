Arbeloa encuentra banquillo después de su salida del Real Madrid
El Fulham estudia seriamente confiar el proyecto de la próxima temporada al exentrenador blanco, que ya ha mantenido conversaciones
Álvaro Arbeloa podría estar a punto de iniciar su primera aventura como entrenador en la Premier League. El técnico español se ha convertido en el principal candidato para ocupar el banquillo del Fulham tras la salida de Marco Silva, y las negociaciones entre ambas partes avanzan de manera positiva.
Según diversas informaciones procedentes de Inglaterra, el club londinense ya ha mantenido conversaciones con el exentrenador del Real Madrid y estudia seriamente confiarle el proyecto para la próxima temporada. De hecho, Arbeloa habría ganado enteros en las últimas horas hasta situarse como favorito para asumir el cargo en Craven Cottage.
La vacante se produjo después de la marcha de Marco Silva al Benfica, un movimiento que forma parte del efecto dominó generado en los banquillos europeos durante las últimas semanas. El Fulham buscó inicialmente otras alternativas, pero el nombre de Arbeloa ha ido ganando fuerza hasta colocarse en cabeza de la carrera por el puesto.
Para el salmantino supondría un reto de enorme dimensión. Tras su reciente salida del Real Madrid, donde dirigió al primer equipo durante la segunda mitad de la temporada, Arbeloa tendría la oportunidad de estrenarse como técnico en una de las competiciones más exigentes del mundo.
Territorio conocido para Arbeloa
Además, Inglaterra no es un destino desconocido para él. Durante su etapa como futbolista defendió las camisetas del Liverpool y del West Ham, experiencia que podría facilitar su adaptación al fútbol inglés y a un entorno que conoce bien.
A falta de confirmación oficial, todo apunta a que el Fulham está decidido a apostar por un entrenador joven, con ADN ganador y una fuerte vinculación con el fútbol español. Las próximas horas podrían resultar decisivas para cerrar una operación que llevaría a Arbeloa de regreso a la Premier League, esta vez desde el banquillo.
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