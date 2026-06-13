Conmoción en la concentración de Irán: hallado un cadáver

La concentración de la selección de Irán en México para el Mundial se ha visto sacudida por un inquietante suceso después de que las autoridades localizaran un cadáver en avanzado estado de descomposición en las inmediaciones de su centro de entrenamiento.

El hallazgo se produjo en un aparcamiento situado frente a las instalaciones donde trabaja el combinado iraní. Según informó la Fiscalía de Tijuana, una patrulla acudió al lugar alertada por el fuerte olor que desprendía un Toyota SUV gris que llevaba varios días estacionado en la zona.

Tras inspeccionar el vehículo, los agentes encontraron en el maletero el cuerpo sin vida de una persona envuelta en una bolsa negra. De acuerdo con el primer informe oficial, el cadáver presentaba signos de violencia.

Las autoridades mexicanas señalaron además que el automóvil permanecía aparcado en el lugar desde el pasado miércoles, lo que hace pensar que el cuerpo llevaba varios días en el interior del vehículo antes de ser descubierto.

La investigación da sus primeros pasos

Por el momento, la identidad de la víctima no ha sido revelada y la investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias del crimen, así como para determinar posibles responsables. La Fiscalía mantiene diversas líneas de investigación mientras se realizan las pruebas forenses correspondientes.

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El suceso ha generado una gran conmoción en el entorno de la selección iraní, aunque hasta ahora no se ha informado de ninguna relación entre el caso y la expedición deportiva. Las autoridades han reforzado las pesquisas para aclarar un episodio que ha causado gran impacto en la zona.