¿Quién es Ayyoub Bouaddi? La estrella del Marruecos - Brasil en un Mundial con solo 18 años
El centrocampista del Lille, mediante su despliegue físico, rigor táctico y serenidad en la toma de decisiones, dejó boquiabiertos a los aficionados al fútbol tras su exhibición en el doble pivote ante los de Ancelotti
Un Mundial es un momento para disfrutar. Un almacén de recuerdos que van instalándose en el cerebro casi sin querer y que te permiten 20 o 30 años después acordarte de jugadores o países que para otros son completos desconocidos, pero que guardan un lugar especial en tu memoria. Si hace unos días el México - Sudáfrica obligaba a recordar aquel golazo de Tshabalala (no sabemos qué será desconocidos ese jugador sudafricano en estos momentos) seguro que en unos años cuando se hable de Marruecos en el Mundial de 2026 se hablará de Ayyoub Bouaddi. Porque el centrocampista de 18 años ha sido lo que fueron Ounahi o Amrabat hace 4 años. El gran protagonista del Brasil - Marruecos. Y eso es mucho decir.
Raphinha, Vinicius, Achraf o Brahim fueron espectadores de lujo (con permiso de Saibari, otro de los grandes protagonistas) de un partido que no defraudó. Seguramente el primero con calidad en ambos combinados y además con exhibiciones como la de Bouaddi. El centrocampista fue la brújula de Marruecos. El capitán del barco de un combinado que tenía como gran objetivo confirmar las expectativas después de su gran papel en los últimos 4 años. Bouaddi es calma y buenas decisiones con apenas 18 años.
El futbolista del Lille seguramente tiene un día después de su partidazo a muchos clubes preguntando cuánto vale y si está dispuesto a cambiar de aires. Porque Bouaddi puede ser un amor fugaz de verano, como tantos otros que han rendido en un torneo corto y luego desaparecieron, pero sobre el papel es un futbolista sobre el que apostar visto lo visto. Su nombre ya sonaba en las quinielas, como el de Saibari que suena para el Bayern, como un jugador a seguir. Pero lo de su partido contra Brasil es mucho más que eso.
Roba, la da rápido, no evita los duelos sino que los disfruta, abarca campo e incluso tiene tiempo hasta para aplaudir a los compañeros después de grandes pases (así lo hizo con Chadi Riad). En definitiva, Bouaddi es un jugador a seguir, pero sobre todo es un jugador a disfrutar. Tiene buena salida, desplazamiento en corto, en largo y además un posicionamiento espectacular para oler por donde va a salir el atacante de un regate anterior.
Saibari, otro gran nombre
El jugador del PSV Eindhoven venía con más cartel que Bouaddi pero además confirmó esas expectativas. Marcó el gol que abría el marcador y jugó de nueve, como en el último amistoso de Marruecos, aunque no es un nueve. Es un mediocentro ofensivo que puede jugar por delante de un doble pivote en un 4-2-3-1 o de interior largo en un 4-3-3. En definitiva, un futbolista más de último tercio y con gol, pero no un jugador de área. Al menos hasta la fecha. Saibari, nacido en Terrasa (España), es otro de los nombres a seguir. Y por supuesto Marruecos una de las selecciones que no hay que perder de vista.
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