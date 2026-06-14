El emotivo homenaje de Portugal a Diogo Jota durante el Mundial

Portugal debutará en el Mundial 2026 con un emotivo homenaje a Diogo Jota. La selección lusa lucirá unas pulseras conmemorativas en memoria del exdelantero, fallecido el año pasado junto a su hermano en un accidente de tráfico en España. La iniciativa fue desvelada por Vitinha, que explicó que toda la plantilla decidió portar este distintivo durante la competición.

Las pulseras fueron entregadas al equipo por el primer ministro portugués, Luís Montenegro, y contienen los nombres de todos los integrantes de la convocatoria junto al de Jota. Además, fueron diseñadas para cumplir con la normativa FIFA y poder utilizarse durante los partidos oficiales.

Diogo Jota, a la derecha, con la selección de Portugal. / GEORGI LICOVSKI / EFE

El gesto supone un nuevo recuerdo para uno de los futbolistas más queridos del vestuario portugués. Jota disputó 49 encuentros con la selección absoluta y marcó 14 goles, dejando una profunda huella en una generación que ahora aspira a conquistar el Mundial bajo el liderazgo de Roberto Martínez y Cristiano Ronaldo.

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