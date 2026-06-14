La falta de respeto de Vinícius a un periodista venezolano tras el empate entre Brasil y Marruecos

Vinícius Júnior volvió a convertirse en noticia fuera del terreno de juego tras una respuesta que ha generado un intenso debate en redes sociales durante el Mundial. El delantero brasileño, una de las grandes estrellas del torneo, protagonizó un momento que no ha pasado desapercibido y que llega, además, en un momento de incertidumbre respecto a su futuro.

Vinícius marcó un golazo en una acción individual / Sebastiao Moreira

Después del encuentro, un periodista venezolano le pidió que respondiera en español durante una entrevista. "Soy de Venezuela, en español, por favor", le solicitó el periodista. La reacción del futbolista fue inmediata: "Soy de Brasil, voy a hablar en portugués".

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Nervioso y con su futuro en el aire

La polémica se produce en un contexto especialmente delicado para el brasileño. Vinícius sigue sin alcanzar un acuerdo para renovar su contrato con el Real Madrid y, a día de hoy, afronta la última temporada de su vinculación con el club blanco. Salvo que se produzca un giro en las negociaciones durante los próximos meses, el atacante quedaría libre para negociar con cualquier equipo a partir de enero.