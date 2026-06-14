La falta de respeto de Vinícius a un periodista venezolano tras el empate entre Brasil y Marruecos
El delantero brasileño se niega a responder en español venezolano durante una entrevista tras su debut en el Mundial pese a que se lo pidieron "por favor"
Vinícius Júnior volvió a convertirse en noticia fuera del terreno de juego tras una respuesta que ha generado un intenso debate en redes sociales durante el Mundial. El delantero brasileño, una de las grandes estrellas del torneo, protagonizó un momento que no ha pasado desapercibido y que llega, además, en un momento de incertidumbre respecto a su futuro.
Después del encuentro, un periodista venezolano le pidió que respondiera en español durante una entrevista. "Soy de Venezuela, en español, por favor", le solicitó el periodista. La reacción del futbolista fue inmediata: "Soy de Brasil, voy a hablar en portugués".
Nervioso y con su futuro en el aire
La polémica se produce en un contexto especialmente delicado para el brasileño. Vinícius sigue sin alcanzar un acuerdo para renovar su contrato con el Real Madrid y, a día de hoy, afronta la última temporada de su vinculación con el club blanco. Salvo que se produzca un giro en las negociaciones durante los próximos meses, el atacante quedaría libre para negociar con cualquier equipo a partir de enero.
- El mensaje de Copete en medio de su recuperación y con el mercado abierto
- El rodillo taronja arrolla a la Penya y se queda a un paso de la gran final
- El Valencia CF frena los múltiples intereses por David Otorbi: Examen de pretemporada con Corberán
- ¿Qué ha pasado para que Yunus no juegue el Mundial con EEUU?
- ¿Seguirá Meunier los pasos de Mustafi?
- El Rayo Vallecano ya ha elegido a su nuevo entrenador
- Un gigante europeo se quiere llevar a Ferran Torres del Barça
- Bojan Dubljevic se retira