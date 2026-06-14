Ferran Torres se suma al reto de Cucurella si España gana el Mundial

El buen ambiente que reina en la concentración de la Selección española sigue dejando momentos que trascienden lo puramente futbolístico. A pocas horas del debut de España en el Mundial 2026, Ferran Torres ha confirmado que también estaría dispuesto a tatuarse el rostro del seleccionador, Luis de la Fuente, si el combinado nacional logra levantar la Copa del Mundo. Una promesa que nació días atrás con Marc Cucurella y que ahora suma un nuevo protagonista en el vestuario español.

Ferran Torres recoge el guante de Cucurella

Todo comenzó durante una entrevista concedida por Marc Cucurella, quien, con la espontaneidad que le caracteriza, aseguró que si España conquistaba el Mundial se tatuaría la cara de Luis de la Fuente. Sus declaraciones no tardaron en hacerse virales y este domingo fue Ferran Torres quien fue preguntado por ello por Helena Condis en El Partidazo de COPE. Lejos de descartar la idea, el delantero del FC Barcelona dejó abierta la posibilidad con mucho sentido del humor.

"Bueno, yo creo que en esos momentos puede ser que sí que lo haría, pero no quiero poner las expectativas muy altas no vaya a ser que me toque hacerlo", comentó entre risas el internacional español. Una respuesta que refleja la confianza que existe dentro del vestuario de La Roja, aunque también la prudencia de un futbolista que sabe lo complicado que resulta conquistar un Mundial.

España debuta con Ferran en un gran momento

Más allá de las anécdotas, España inicia este lunes su camino en el Mundial 2026 enfrentándose a Cabo Verde. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente parte como uno de los grandes favoritos al título y espera comenzar el campeonato con una victoria que le permita encarrilar la clasificación en un grupo que completan Arabia Saudí y Uruguay.

Sobre el papel, la Selección española debería dar un paso firme hacia los octavos de final. Sin embargo, cualquier tropiezo en las primeras jornadas podría complicar la clasificación y convertir el último encuentro de la fase de grupos ante Uruguay en una auténtica final.

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RTVE

Ferran Torres llega a la cita mundialista en un excelente estado de forma. El delantero fue uno de los jugadores más destacados durante la preparación, marcando frente a Irak y asistiendo a Pedri en la victoria contra Perú. Su buen momento invita al optimismo en una Selección que sueña con volver a tocar la gloria y conquistar un Mundial que, de conseguirse, podría dejar una de las imágenes más curiosas del fútbol español: varios de sus protagonistas tatuándose la cara de Luis de la Fuente.