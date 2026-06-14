Florentino Pérez pospone un fichaje para el Real Madrid

El futuro de Nico Paz parece quedar definitivamente resuelto de cara a la próxima temporada. Según ha informado Onda Cero, el centrocampista argentino no regresará al Real Madrid este verano y continuará su carrera lejos del Santiago Bernabéu, al menos por el momento.

El conjunto blanco mantenía una opción preferente sobre el futbolista tras su salida, lo que había alimentado las especulaciones sobre un posible retorno después de su crecimiento en el fútbol italiano. Sin embargo, la decisión pasa por aplazar cualquier movimiento y permitir que el jugador continúe acumulando experiencia y minutos en un contexto favorable para su desarrollo.

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Momento para desarrollarse

A sus 21 años, Nico Paz se ha consolidado como una de las mayores promesas surgidas de la cantera madridista en los últimos años. Su progresión ha sido seguida de cerca por la dirección deportiva del club, que sigue considerándolo un futbolista con potencial para vestir de nuevo la camiseta blanca en el futuro.