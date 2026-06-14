Marruecos reta a Lamine Yamal

El presidente de la Federación de Fútbol de Marruecos, Fouzi Lekjaa, ha vuelto a referirse a la decisión de Lamine Yamal de representar a España en lugar de a la selección marroquí, durante una entrevista con la plataforma 'Aljazeera360', que han generado una notable repercusión en el entorno internacional del fútbol.

Lekjaa aseguró que le gustaría coincidir con el joven futbolista en una final de gran torneo para poder “aclararle” personalmente su elección, en alusión al proceso que llevó a Yamal a decantarse por el combinado español pese al interés de Marruecos en su incorporación.

El dirigente marroquí insistió en que el país norteafricano hizo esfuerzos importantes para convencer al jugador, considerado una de las mayores promesas del fútbol mundial, aunque finalmente el atacante del FC Barcelona optó por defender los colores de España en su carrera internacional.

Decisión clave para su carrera

La decisión de Yamal ha sido uno de los temas más comentados en los últimos años dentro del fútbol de selecciones, no solo por su impacto deportivo, sino también por el simbolismo que representa en torno a la elección de jugadores con doble nacionalidad.

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Nico Williams, Lamine Yamal y Pedri González, poco antes del amistoso entre España e Irak. / EFE

Mientras tanto, el futbolista continúa consolidándose como una pieza clave en la selección española, con la que ya ha disputado competiciones internacionales y se ha convertido en uno de los referentes de la nueva generación del fútbol europeo.