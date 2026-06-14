MUNDIAL 2026
El Mundial de madrugada: Escocia se pone líder y Turquía se estrella contra Australia
Escocia ganó 0-1 a Haití con gol de McGinn y se planta líder del Grupo C. Australia sorprendió al imponerse por 2-0 a Turquía, que decepcionó en su estreno mundialista
Xavier Ortuño
Cuatro partidos de tirón y un resumen que nadie esperaba escribir así. Esto es lo que pasó mientras dormías (o no):
Lopetegui hace historia con Catar (1-1)
Suiza dominó con el 68% de la pelota, marcó de penalti con Embolo en el 17' y lo tuvo controlado hasta el 90+4, cuando Khoukhi remató de cabeza para el empate. Primer punto de Catar en la historia de los Mundiales. Julen Lopetegui puede dormir tranquilo.
Ancelotti se estrella contra Marruecos (1-1)
Saibari adelantó a Marruecos en el 21' con un golazo asistido por Brahim Díaz. Vinicius igualó en el 32'. Brasil tuvo el balón pero no el gol, y Alisson salvó dos veces en el descuento para evitar algo peor. Primer tropiezo de Ancelotti en su estreno mundialista.
McGinn pone a Escocia líder (0-1)
Escocia ganó 0-1 a Haití con gol de McGinn y se planta líder del Grupo C. Haití, que vuelve a un Mundial 52 años después, estuvo cerca del empate con un cabezazo de Pierrot en el 84 que se fue por el palo.
La decepción de Turquía (2-0)
Australia sorprendió al imponerse por 2-0 a Turquía, que decepcionó en su estreno mundialista. Güler, llamado a liderar a la selección otomana, tuvo un debut complicado y estuvo lejos de mostrar su mejor versión en un encuentro para el olvido del conjunto turco.
Hoy domingo, el menú
- 19:00 · Alemania-Curazao (Grupo E, Houston)
- 22:00 · Países Bajos-Japón (Grupo F, Dallas): el choque del día
- 01:00 · Costa de Marfil-Ecuador (Grupo E, Filadelfia)
- 04:00 · Suecia-Túnez (Grupo F, Monterrey)
Y mañana lunes, lo que todo el mundo espera: España debuta ante Cabo Verde en Atlanta a las 18:00.
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