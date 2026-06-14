Marruecos y un hecho sin precedentes en el 'partidazo' contra Brasil: Todos los jugadores del once, nacidos en el extranjero

Además de firmar un meritorio empate ante Brasil, Marruecos hizo historia en la Copa del Mundo al convertirse en la primera selección en disputar un partido de un Mundial con once jugadores nacidos fuera de su territorio, una circunstancia que se prolongó durante aproximadamente 25 minutos. Tres de ellos, por cierto, son nacidos en tierras españoles -Brahim, Saibari y Riad-, y no son los únicos que defienden otro país distinto al español.

El dato, resaltado por medios internacionales como el portal brasileño 'Ge', confirma el auge de una tendencia cada vez más visible en el fútbol de selecciones: la incorporación de futbolistas de la diáspora que representan al país de sus raíces familiares.

De hecho, en este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, cerca de 300 jugadores de los 1248 participantes defienden los colores de una selección diferente a la de su lugar de nacimiento.

Un hecho inédito en la historia de los Mundiales

La escena histórica tuvo lugar en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde los Leones del Atlas llegaron a coincidir sobre el terreno de juego con un equipo integrado exclusivamente por futbolistas nacidos en el extranjero.

En el once titular, solo Azzedine Ounahi, centrocampista del Girona, nació en Marruecos, concretamente en Casablanca. El resto de los titulares vieron la luz fuera del país norteafricano, aunque todos cuentan con ascendencia marroquí.

El guardameta Yassine Bounou, conocido como Bono, nació en Montreal (Canadá). Por su parte, Achraf Hakimi, Chadi Riad, Brahim Díaz e Ismael Saibari nacieron en España.

Precisamente, Saibari, autor del tanto marroquí frente a Brasil, es natural de Terrassa, la misma localidad catalana donde nació el exinternacional español Xavi Hernández.

A ellos se suman Issa Diop, El Aynaoui y Bouaddi, nacidos en Francia; Mazraoui, en Países Bajos; y El Khannouss, en Bélgica.

El minuto 65 que cambió la historia

El momento en el que Marruecos alineó a once futbolistas nacidos fuera del país se produjo en el minuto 65, cuando abandonaron el terreno de juego Brahim y Ounahi y entraron Talbi, nacido en Bélgica, y El Mourabet, nacido en Francia.

De esta manera, la selección marroquí pasó a competir con un equipo formado íntegramente por jugadores nacidos en el extranjero, una situación inédita en la historia de los Mundiales.

La circunstancia se mantuvo hasta los instantes finales del encuentro. Ya cerca del minuto 90, el delantero Soufiane Rahimi, nacido en Casablanca, ingresó al campo y puso fin a ese registro histórico.

La diáspora, clave en la selección marroquí

La importancia de los jugadores nacidos fuera de Marruecos queda reflejada en la convocatoria mundialista. Diecinueve de los 26 futbolistas convocados por la selección marroquí nacieron en países como Francia, España, Bélgica, Países Bajos y Canadá.

"Hoy la búsqueda de talento en la diáspora está plenamente aceptada y financiada, sin restricciones ni prejuicios. En muchas federaciones africanas y centroamericanas, uno de los puestos más importantes es el de la persona encargada de convencer a los jóvenes talentos para representar a la selección", explicó Thiago Freitas, director de operaciones de Roc Nation Sports en Brasil, en declaraciones remitidas a EFE.

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Una tendencia cada vez más presente en el fútbol internacional

Marruecos no es un caso aislado. Otras selecciones mundialistas como Curazao, República Democrática del Congo, Bosnia, Argelia, Haití, Cabo Verde, Túnez, Catar y Senegal también se nutren de manera significativa de futbolistas nacidos en el extranjero o descendientes de migrantes.