Neymar, ¿la chispa que necesita Brasil para despegar?

Solo con destellos de Vinicius no será suficiente. La conclusión en Brasil es muy clara. Los de Carlo Ancelotti no pasaron del empate frente a Marruecos en su debut en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Y si bien el combinado africano es uno de los más potentes del torneo, los hinchas de la 'Canarinha' esperaban más de los suyos. Y ese plus podrían encontrarlo en el banquillo...

Allí se dejó ver Neymar, como uno más junto al resto de los suplentes pese a que todavía no está para jugar. El crack del Santos sigue recuperándose de la lesión muscular que sufrió justo antes de ser llamado por Ancelotti, y todo apunta a que podría redebutar en los minutos finales del próximo partido ante Haití.

En una selección con Vinicius o Raphinha, entre otros, Neymar también marca las diferencias. Quizás no sobre el terreno de juego, pero sí fuera de él. El que fuera jugador del FC Barcelona o del PSG fue uno de los más aclamados por la hinchada de la 'Verdeamarela', que coreó su nombre en las gradas del MetLife Stadium de Nueva Jersey al verle por las pantallas del estadio.

El famoso 'Último baile' está siendo todo un éxito en Brasil. Pese a que su rendimiento está muy lejos del de aquel Neymar que maravilló al mundo, su presencia en la selección aporta ese extra de popularidad mediática y mantiene a prácticamente todo un país unido en busca de un chispazo diferente.

"Es el mejor jugador de la actualidad del fútbol brasileño, aunque esté lesionado", "Neymar jugando 15 o 20 minutos consigue cambiar un partido; es esencial en esta selección", "Tiene mucha presencia; es extremadamente necesario, aunque esté lesionado. Todo el país le está esperando; aunque sea por unos minutos, va a marcar la diferencia", fueron algunas de las declaraciones de aficionados recogidas por la Agencia EFE antes del partido ante Marruecos.

Neymar, antes del partido entre Brasil y Marruecos / Europa Press

Lesionado desde el pasado 17 de mayo con el Santos, Neymar ultima su puesta a punto. Todavía no pudo jugar ante Marruecos, pero sí podría hacerlo ante Haití en los minutos finales si el marcador es favorable. Todo apunta a que así será.

Intercambio de camiseta con Bono... por petición propia

Pero mientras tanto, 'Ney' ya se dejó ver en Nueva Jersey, donde acudió con un 'look' peculiar, algo habitual durante toda su trayectoria. Y tras ser el principal foco de atención de todos los fotógrafos, también fue protagonista al finalizar el partido.

La estrella de Brasil le pidió la camiseta a Bono, guardameta de Marruecos, tras su gran partido, en una acción muy comentada, pues antaño solía ser el propio Neymar quien siempre recibía peticiones de intercambio de camisetas.

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Carlo Ancelotti sabe de sobras que Neymar no está para ser titular. De hecho, con el empate ante Marruecos, probablemente no lo sea ni en la última jornada de la fase de grupos ante Escocia. Pero visto lo visto en el debut, donde Brasil dejó muchísimas dudas y demostró estar muy lejos de las grandes favoritas, quién sabe si Neymar podría darle ese plus que necesita la Canarinha para despegar...