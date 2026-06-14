Ounahi se convierte en una auténtica ganga tras el descenso del Girona: esta es su nueva y asequible cláusula
El centrocampista, actualmente disputando el Mundial con Marruecos, tiene una vía de escape de 10 millones de euros
El futuro de Azzedine Ounahi podría convertirse en uno de los asuntos más destacados del mercado de fichajes después de que su cláusula de rescisión se redujera de forma significativa tras el descenso del Girona a Segunda División.
Según han confirmado fuentes del entorno del internacional marroquí a Mundo Deportivo, la cláusula del centrocampista ha pasado a situarse en 10 millones de euros como consecuencia de la pérdida de categoría del conjunto gerundense. Una cifra que podría despertar el interés de varios clubes tanto de LaLiga como de otras ligas europeas que siguen de cerca la situación del futbolista.
Ounahi, uno de los jugadores con mayor cartel de la plantilla rojiblanca y que está jugando en Mundial con Marruecos, mantiene un importante valor de mercado gracias a su experiencia internacional con Marruecos y a las prestaciones que ha ofrecido en las últimas temporadas. Su capacidad para dirigir el juego, romper líneas con conducción y aportar llegada desde segunda línea lo convierten en una pieza muy codiciada.
Venta casi necesaria
La reducción de su cláusula facilita una posible salida durante este verano, especialmente en un contexto en el que el Girona deberá reajustar su proyecto deportivo y económico tras el descenso. Aunque por el momento no existe ninguna negociación avanzada, la nueva situación contractual del futbolista podría acelerar movimientos en las próximas semanas.
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