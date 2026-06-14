Ronald Koeman: "Ser seleccionador de mi país es una vía de escape al cáncer de mi mujer"

A las puertas de debutar en la noche de este domingo en el Mundial al frente de Países Bajos, Ronald Koeman ha mostrado su lado más personal en una extensa entrevista concedida a ABC. El exentrenador del Valencia CF en la temporada 2007/08 explicó cómo compagina su carrera en los banquillos con la delicada situación familiar que atraviesa desde que su esposa, Bartina, fue diagnosticada de cáncer con metástasis. Una mala noticia desvelada por el propio Koeman hace justo un año.

El seleccionador neerlandés, en una entrevista concedida a 'ABC', confesó que el tratamiento al que se está sometiendo su mujer, tanto en Ámsterdam como en Barcelona, está funcionando, una noticia que le permite afrontar con optimismo tanto la enfermedad como su trabajo al frente de la selección. "Lo más importante es que ese tratamiento está funcionando. Por eso creo que ser seleccionador es el mejor trabajo que puedo tener para compatibilizarlo con el cáncer de mi mujer", aseguró Koeman.

El técnico explicó que el cargo de seleccionador le permite organizar mejor su vida familiar y que, además, el fútbol se ha convertido en una vía de escape para afrontar una situación especialmente complicada. "Somos una familia fuerte y podemos sacar adelante ambas cosas", añadió.

El tratamiento en Ámsterdam y Barcelona está "funcionando"

"Esto te cambia algunas perspectivas y en mi caso he tenido que hacer modificaciones. En cuanto a mi mujer, ella está enferma de cáncer y tiene que recibir tratamiento cada semana, en Ámsterdam o en Barcelona, y lo más importante es que ese tratamiento está funcionando. Por eso creo que ser seleccionador es el mejor trabajo que puedo tener para compatibilizarlo con el cáncer de mi mujer. Considero que somos una familia fuerte y que podemos sacar adelante ambas cosas. Para mí, ser seleccionador de Países Bajos es un escape porque te permite pensar en otras cosas. El fútbol es algo importantísimo en mi vida, y si la salud de mi familia está bien tengo esa libertad para seguir en este trabajo".

Koeman sitúa a Países Bajos en el segundo escalón de favoritos

En clave deportiva, Koeman se mostró ilusionado con las posibilidades de la 'Oranje' en este Mundial, aunque evitó colocar a su selección entre las principales candidatas al título. Los nerlandeses debutan este mismo domingo, a las 21:00 horas, contra Japón, la selección con la que ha sido internacional el inminente fichaje del Valencia, Sato Ryunosuke, de 19 años.

El técnico considera que Países Bajos está un peldaño por debajo de selecciones como España, Argentina, Brasil, Francia o Portugal, aunque cree firmemente que su equipo puede competir de tú a tú contra cualquier rival.

"Quizás no estamos entre las máximas favoritas, pero sí estamos detrás del primer escalón", señaló el seleccionador, que comparó la situación de los neerlandeses con la de Alemania.

Koeman recordó además que su equipo fue capaz de poner contra las cuerdas a España en la Nations League y destacó la fortaleza colectiva de un grupo que, pese a las bajas de jugadores importantes como Xavi Simons o Jerdy Schouten, mantiene intactas sus aspiraciones.

Un grupo complicado y un aviso sobre Japón

Respecto a la fase de grupos, el seleccionador neerlandés no escondió las dificultades que espera ante Japón, Suecia y Túnez. Especialmente elogioso fue con el combinado japonés, rival en el debut mundialista. Koeman destacó su crecimiento en los últimos años, su fortaleza física y su mentalidad ofensiva, además de poner el foco sobre el delantero Ayase Ueda, máximo goleador de la Eredivisie. "Japón es un equipo fuerte, físicamente potente y juega muy buen fútbol", advirtió.

Para el exentrenador valencianista, arrancar el torneo con una victoria será fundamental para encarrilar la clasificación y pelear por la primera plaza del grupo.

El estilo holandés sigue siendo innegociable

Durante la entrevista, Koeman también reflexionó sobre la identidad futbolística de Países Bajos y aseguró que la exigencia histórica sigue siendo la misma: "A Países Bajos no le vale ganar con suerte, sino practicando un fútbol ofensivo". Koeman compara a la selección neerlandesa con el FC Barcelona.

El técnico destacó igualmente la capacidad del fútbol neerlandés para seguir produciendo talento pese al reducido tamaño del país, algo que considera una de las grandes fortalezas históricas de Holanda.

Messi, Cristiano y el liderazgo de Van Dijk

Por último, Koeman también tuvo palabras para dos leyendas del fútbol mundial. Sobre Lionel Messi, al que entrenó en el Barcelona, fue rotundo: "Es el mejor jugador de todos los tiempos".

Mientras que de Cristiano Ronaldo destacó su ética de trabajo y celebró que ambos continúen compitiendo en un Mundial a los 40 años.

Asimismo, elogió la figura de Virgil van Dijk, capitán de la selección neerlandesa, al que considera uno de los mejores defensas de Europa y una pieza indispensable dentro y fuera del terreno de juego.

Con el estreno ante Japón, Ronald Koeman afronta el Mundial más especial de su carrera, el primero como seleccionador, dividido entre la ilusión deportiva de llevar, por pirmera vez, a Países Bajos a lo más alto y la lucha personal que mantiene junto a su familia lejos de las cámaras.

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