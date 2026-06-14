Australia da la campanada ante la Turquía de Arda Güler. ¡Las mejores imágenes!

Australia protagonizó en la noche del viernes en Vancouver una de las sorpresas del Mundial 2026 al derrotar por 2-0 a Turquía, un triunfo construido sobre una sólida defensa, la inspiración de Patrick Beach bajo palos y la eficacia de Nestory Irankunda y Connor Metcalfe.

Aunque Turquía dominó la posesión, un 72 % frente a solo el 28 % de Australia, y duplicó los tiros a puerta, 8 por 4 de los australianos, no pudo materializar en el marcador su superioridad. Los australianos, dirigidos por Tony Popovic, comparecían como teóricos aspirantes al tercer puesto del Grupo D, por detrás de Estados Unidos y una Turquía que llegaba rodeada de expectativas gracias al talento de Arda Güler, Hakan Çalhanoglu y Kerem Aktürkoglu.

Sin embargo, los australianos ejecutaron a la perfección un plan basado en el orden defensivo y el contragolpe.

Turquía asumió pronto la iniciativa. A los cuatro minutos, Ismail Yüksek rozó el gol con un cabezazo que salió por encima del larguero y, con el paso de los minutos, los hombres de Vincenzo Montella fueron instalándose en campo rival.

Arda Güler empezó en la banda derecha, aunque pronto comenzó a aparecer por zonas interiores para intentar dar fluidez a la circulación turca.

La mejor ocasión turca de la primera mitad llegó en el minuto 26, cuando Güler encontró espacio en el área y obligó a Patrick Beach a realizar una gran intervención.

Apenas unos segundos después llegó el castigo australiano. Un rápido contraataque permitió a Nestory Irankunda superar a dos defensores turcos, plantarse ante el guardameta Ugurcan Çakir y definir con precisión para establecer el 1-0.

El tanto no alteró el guion. Turquía continuó dominando la posesión (cerró la primera parte con un 69 % del balón frente al 31 % australiano) pero siguió encontrándose con una defensa muy disciplinada y con un inspirado Beach.

Montella introdujo a Kenan Yildiz tras el descanso para aumentar el caudal ofensivo, pero Australia siguió resistiendo. Beach volvió a aparecer ante un lanzamiento de Arda Güler y después frustró una clara ocasión de Zeki Çelik.

Cuando Turquía parecía acercarse al empate, llegó el golpe definitivo. En el minuto 74, Connor Metcalfe recogió el balón cerca del círculo central, avanzó sin oposición hasta la frontal y conectó un disparo raso que sorprendió a Çakir junto al poste izquierdo para firmar el 2-0.

Los turcos insistieron hasta el final con remates lejanos y centros laterales. Çalhanoglu estuvo cerca de marcar de falta y Güler siguió reclamando protagonismo, cambiando constantemente de posición para recibir el balón, pero Australia resistió sin excesivos sobresaltos.

El resultado sitúa a Australia con tres puntos, igualada con EE.UU., tras la primera jornada del Grupo D, mientras que Turquía queda obligada a reaccionar en el partido que disputará el viernes contra Paraguay.

Ficha técnica

2 - Australia: Patrick Beach; Jacob Italiano (Jason Geria, m.74), Alessandro Circati, Harry Souttar, Cameron Burgess, Jordan Bos (Aziz Behich, m.84); Connor Metcalfe, Aiden O'Neill, Paul Okon-Engstler (Jackson Irvine, m.84), Nestory Irankunda (Nishan Velupillay, m.61); Mohamed Touré (Tete Yengi, m.74).

0 - Turquía: Ugurcan Çakir; Zeki Çelik (Mert Müldür, m.81), Merih Demiral, Abdülkerim Bardakci, Ferdi Kadioglu; Ismail Yüksek (Salih Özcan, m.81), Hakan Çalhanoglu, Orkun Kökçü (Yunus Akgün, m.63); Arda Güler, Kerem Aktürkoglu (Deniz Gül, m.84), Baris Alper Yilmaz (Kenan Yildiz, m.46).

Goles: 1-0, m.26: Nestory Irankunda. 2-0, m.74: Connor Metcalfe.

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN). Mostró tarjeta amarilla a Yunus Akgün (m.85).

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Incidencias: Partido del Grupo D del Mundial 2026 disputado en el BC Place de Vancouver.