Vídeo: La viral confusión con Ronaldinho y Travis Scott en el Mundial

Durante la retransmisión del empate entre Brasil y Marruecos en el Mundial, TVE protagonizó uno de los momentos más comentados de la jornada al confundir al rapero estadounidense Travis Scott con la leyenda brasileña Ronaldinho. Las cámaras enfocaron al artista en la grada y desde la narración se le identificó erróneamente como el exfutbolista, generando una inmediata oleada de reacciones en las redes sociales.

Viralidad inevitable

El error no tardó en viralizarse entre los aficionados, que compartieron las imágenes y bromearon sobre el evidente parecido que algunos quisieron encontrar entre ambos. Lo que debía ser una simple aparición de una celebridad en las gradas acabó convirtiéndose en una de las anécdotas más comentadas del encuentro entre brasileños y marroquíes.