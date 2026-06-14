Vinícius 'amenaza' a Mbappé y se acerca al mayor botín jamás visto para un futbolista libre
El atacante brasileño, considerado uno de los mejores del mundo, podría protagonizar una de las operaciones más impactantes del fútbol. El francés se llevó entre 125 y 150 millones al firmar libre por el Real Madrid y Vini apunta a superarlo si termina sin renovar
El futuro de Vinícius Júnior continúa siendo uno de los grandes asuntos pendientes en el Real Madrid. El delantero brasileño todavía no ha renovado su contrato con el conjunto blanco y, si la situación no cambia en los próximos meses, a partir de enero será libre para negociar con cualquier club de cara a la temporada 2027/28.
La situación coloca al atacante en una posición de enorme fuerza. Considerado uno de los mejores futbolistas del mundo y con apenas 26 años, Vinícius tendría la posibilidad de convertirse en protagonista de una de las operaciones más impactantes de la historia del fútbol en caso de llegar libre a su próximo destino.
El récord lo tiene su compañero
Hasta la fecha, el récord de prima de fichaje lo ostenta Kylian Mbappé, que percibió una cantidad estimada entre 125 y 150 millones de euros por incorporarse al Real Madrid tras finalizar su contrato con el PSG. Una cifra que podría verse superada si Vinícius alcanzara el mercado sin haber renovado previamente con el club blanco.
Pese a ello, en el Santiago Bernabéu mantienen la tranquilidad y siguen confiando en alcanzar un acuerdo para prolongar el vínculo de una de las grandes estrellas del proyecto. Sin embargo, el paso de los meses sin una firma definitiva alimenta las especulaciones y aumenta la expectación en torno a un caso que podría marcar el próximo mercado internacional.
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