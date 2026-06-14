Yeremay acapara las portadas en Portugal: El Sporting va con todo a por su fichaje

El nombre de Yeremay Hernández vuelve a ocupar un lugar destacado en la actualidad del mercado de fichajes. El futbolista del Deportivo de La Coruña protagoniza este domingo las portadas deportivas en Portugal, donde el interés del Sporting de Lisboa no deja de crecer y amenaza con convertirse en uno de los grandes culebrones del verano.

El conjunto lisboeta está decidido a hacerse con los servicios del extremo canario y, según apuntan desde el país vecino, estudia presentar una oferta histórica en su trayectoria de transferencias para convencer al Depor. Todo ello después de que la entidad gallega ya rechazara recientemente una propuesta cercana a los 30 millones de euros, dejando claro que la salida de una de sus grandes estrellas será extremadamente complicada.

La presión mediática en Portugal no cesa. Si hace apenas unos días era el diario 'Record' el que le dedicaba un amplio espacio al futuro del futbolista, ahora ha sido 'A Bola'el que ha colocado a Yeremay en su portada dominical con un mensaje contundente: "Yeremay quiere al Sporting".

La portada de 'A Bola' en este domingo, 14 de junio / A BOLA

El periódico luso define al futbolista como "el sueño de verano de los leones", reflejando el fuerte interés que existe en el Jose Alvalade por incorporar al jugador del Deportivo. Según las informaciones publicadas en Portugal, el club verdiblanco considera que Yeremay reúne todas las condiciones para convertirse en una pieza importante dentro de su proyecto deportivo.

Además, desde Lisboa ven al extremo canario como el relevo ideal de Pedro Gonçalves, una de las grandes figuras del Sporting en las últimas temporadas. Mientras tanto, en A Coruña mantienen una postura firme. La dirección deportiva del Deportivo ha reiterado en varias ocasiones que no existe ninguna negociación abierta y que cualquier escenario de salida pasa, en primer lugar, por una manifestación expresa del propio jugador mostrando su deseo de abandonar el club.

Posición de fuerza en el Deportivo de La Coruña

Ese paso, por el momento, no se ha producido. De hecho, Yeremay continúa centrado en la que será una temporada muy especial, ya que está a apenas dos meses de cumplir el sueño de debutar en Primera División con el Deportivo tras el reciente ascenso del conjunto gallego.

Además, la posición de fuerza del club herculino se ha visto reforzada tras el regreso a la máxima categoría. El consejero delegado del Deportivo, Massimo Benassi, confirmó recientemente que la cláusula de rescisión del futbolista supera ya los 100 millones de euros, una cifra que refleja la enorme valoración que tiene la entidad sobre su mayor joya.

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Con contrato hasta 2030, el Deportivo mantiene el control de la situación, aunque desde el país luso un grande como el Sporting de Portugal no parecen dispuesto a rendirse, y sigue trabajando para convencer al jugador. Todo apunta a que el nombre de Yeremay seguirá ocupando titulares durante buena parte del mercado de fichajes.