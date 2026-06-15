El Atlético de Madrid activa su plan B después del fichaje de Cucurella por el Real Madrid
El lateral valenciano Grimaldo, que ya estuvo en anteriores listas, recupera protagonismo en la hoja de ruta de los colchoneros para reforzar la banda izquierda
El nombre de Alejandro Grimaldo vuelve a ganar fuerza en la planificación deportiva del Atlético de Madrid. Después de que el club rojiblanco centrara gran parte de sus esfuerzos en el fichaje de Marc Cucurella, la incorporación del internacional español por el Real Madrid ha obligado a la dirección deportiva a reactivar alternativas para reforzar el lateral izquierdo.
En ese nuevo escenario, Grimaldo reaparece como una opción muy seria. El futbolista del Bayer Leverkusen reúne varias de las características que busca Diego Simeone: experiencia internacional, capacidad ofensiva, buen pie en la salida de balón y un profundo conocimiento del fútbol español. Además, su situación contractual y el coste de una posible operación lo convierten en una alternativa mucho más accesible que otras opciones que manejaba el club madrileño.
El interés por Grimaldo no es nuevo. El lateral valenciano ya había aparecido en anteriores listas de candidatos para reforzar la banda izquierda del Metropolitano, aunque en distintos momentos perdió protagonismo frente a otros objetivos considerados prioritarios. Sin embargo, los movimientos del mercado han cambiado el panorama y han devuelto su nombre al primer plano de la actualidad rojiblanca.
Experiencia y rendimiento inmediato
A sus 30 años, Grimaldo llega avalado por varias temporadas de gran nivel en Alemania y por su consolidación en la selección española. Su perfil encaja en la búsqueda de un futbolista capaz de ofrecer rendimiento inmediato sin necesidad de un largo periodo de adaptación, una cuestión especialmente valorada por el Atlético de cara a una temporada en la que volverá a competir por todos los títulos.
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