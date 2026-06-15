El capricho de Florentino Pérez con Bernardo Silva le sale muy caro al Real Madrid

La llegada de Bernardo Silva al Real Madrid como agente libre no supondrá el pago de un traspaso, pero sí una importante inversión para el club blanco. Según ha desvelado El Confidencial, la operación alcanzará una cifra cercana a los 100 millones de euros entre comisiones, impuestos y salario.

Bernardo Silva / EFE

De los 40 millones destinados a la firma del acuerdo, 10 millones netos corresponderán al futbolista, otros cinco millones a su padre y cinco más a su representante, Jorge Mendes. A ello se suman 20 millones de euros que el club deberá abonar a Hacienda derivados de estas cantidades.

Además, el Real Madrid asumirá un salario bruto de 60 millones de euros repartidos en tres temporadas, siempre que se active el tercer año opcional del contrato. Bernardo Silva percibirá alrededor de 10 millones netos por campaña, mientras que el resto del coste salarial corresponderá a las cargas fiscales que deberá afrontar la entidad madridista.

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Fichaje trampa

De esta forma, aunque el internacional portugués llegue libre tras finalizar su vinculación con el Manchester City, la operación representa un desembolso considerable para el Real Madrid, que apuesta por incorporar a uno de los centrocampistas más contrastados del fútbol europeo sin necesidad de negociar un traspaso.