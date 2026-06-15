El CF La Nucía juega el “partido del año” con el Trival Alcorcón este sábado

Este sábado 20 de junio a las 19:00 horas el C.F. La Nucía se enfrentará al Trival Valderas Alcorcón en el Estadi Olímpic Camilo Cano, en el partido de vuelta de la final del ascenso a 2ª RFEF. Será el “partido del año” ya que el equipo que gane subirá de categoría. El partido de ida en Alcorcón quedó 0-0 este pasado domingo, por lo que todo se decidirá este sábado. El CF La Nucía ha hecho un llamamiento a la afición para que la “marea roja” inunde las gradas del Estadi Olímpic y sea el “jugador nº12”.

Tras una larga temporada el conjunto rojillo afronta “el partido decisivo del año” este sábado ante el Trival Valderas Alcorcón este sábado en el Estadi Olímpic. Es la vuelta de la última eliminatoria (tercera) del playoff de ascenso a 2ª RFEF, para llegar hasta aquí el CF La Nucía tuvo que eliminar previamente al Saguntino, y Levante “B”. Será el sexto y último partido de la promoción de ascenso a la cuarta categoría del fútbol español.

Empate sin goles en Alcorcón

Este domingo el CF La Nucía empató 0-0 con el Trival Valderas Alcorcón, en el Estadio de la Canaleja. El equipo de Vicente Mir consiguió un gran resultado en su desplazamiento a Madrid pero que tuvo un sabor agridulce por un polémico gol anulado a Morgado, en el primer minuto de juego. El partido se jugó sobre césped artificial, en un estadio pequeño y con pocas ocasiones de gol en las dos áreas. Destacar la presencia de la afición nuciera en las gradas del estadio madrileño.

Noticias relacionadas

El partido pudo seguirse en directo a través de la web de “À Punt TVV”.