Directo | Sigue la última hora del España - Cabo Verde

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Los de Luis de la Fuente arrancan su aventura en el Mundial 2026 ante la débil selección africana

España debuta ante la novata Cabo Verde sin ningún tipo de confianzas

España debuta ante la novata Cabo Verde sin ningún tipo de confianzas

Juanma Romero

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Redacción SD

Los de Luis de la Fuente arrancan su aventura en el Mundial 2026 ante la débil selección africana. España es una de las candidatas, como es normal dado el nivel del plantel, compartiendo escalón con otras como Francia, Alemania, Inglaterra, Brasil, Argentina o Portugal. El nivel es muy alto y los Rodri, Cucurella, Pedri, Lamine, Ferran y compañía tendrán que darlo todo en absolutamente todos los partidos si quieren hacer historia logrando la segunda estrella.

La espera para la tetracampeona de Europa ha terminado. En el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en Estados Unidos, comenzará su andadura en esta Copa del Mundo donde está señalada como una de las grandes favoritas no sólo a llegar lejos sino a bordar su segunda estrella en la camiseta tras la de 2010. Lo hará ante un rival en teoría asequible, pero del que no se puede fiar porque las puestas en escenas en grandes torneos y más teniendo tanto foco sobre ella, se pueden atascar.

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Alineación probable de España

El grueso titular está muy claro, aunque pueden existir variantes. Se espera que Lamine Yamal tenga minutos, aunque saliendo desde el banquillo. Está por ver si ocurre lo propio con Nico o Víctor Muñoz, que llegan más apurados. Mikel Merino, pichichi de la clasificación, sigue su clara mejoría y es una opción. Con este contexto, la alineación titular apunta a: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella en defensa; Rodri, Fabián Ruiz y Pedri en la sala de máquinas; Olmo, Ferran Torres y Mikel Oyarzabal, referencia ofensiva de la Roja.

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