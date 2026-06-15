Directo | Sigue la última hora del España - Cabo Verde

Los de Luis de la Fuente arrancan su aventura en el Mundial 2026 ante la débil selección africana. España es una de las candidatas, como es normal dado el nivel del plantel, compartiendo escalón con otras como Francia, Alemania, Inglaterra, Brasil, Argentina o Portugal. El nivel es muy alto y los Rodri, Cucurella, Pedri, Lamine, Ferran y compañía tendrán que darlo todo en absolutamente todos los partidos si quieren hacer historia logrando la segunda estrella.

La espera para la tetracampeona de Europa ha terminado. En el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en Estados Unidos, comenzará su andadura en esta Copa del Mundo donde está señalada como una de las grandes favoritas no sólo a llegar lejos sino a bordar su segunda estrella en la camiseta tras la de 2010. Lo hará ante un rival en teoría asequible, pero del que no se puede fiar porque las puestas en escenas en grandes torneos y más teniendo tanto foco sobre ella, se pueden atascar.

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Alineación probable de España

El grueso titular está muy claro, aunque pueden existir variantes. Se espera que Lamine Yamal tenga minutos, aunque saliendo desde el banquillo. Está por ver si ocurre lo propio con Nico o Víctor Muñoz, que llegan más apurados. Mikel Merino, pichichi de la clasificación, sigue su clara mejoría y es una opción. Con este contexto, la alineación titular apunta a: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella en defensa; Rodri, Fabián Ruiz y Pedri en la sala de máquinas; Olmo, Ferran Torres y Mikel Oyarzabal, referencia ofensiva de la Roja.

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Además, la estadística dice que a España le ha costado ganar partidos en la Copa del Mundo desde su título de 2010 en Sudáfrica, tan sólo tres, y que los debuts en este evento tampoco han sido demasiado óptimos. En su actual comparación con la selección del 'tiki taka', tratará de alejarse del agitado estreno de hace 16 años, con derrota inesperada ante Suiza.

El equipo que dirige Luis de la Fuente se presenta avalado por el buen fútbol desarrollado años anteriores y subido en una racha de 31 partidos oficiales invicto, por lo que de ganar al combinado caboverdiano, desempataría con Italia y ostentaría un nuevo récord de imbatibilidad, un honor que tratará de romper con sus armas una Cabo Verde que quiere disfrutar de la experiencia y dejar claro que no va a haber una alfombra roja para la actual campeona de Europa.

Pero España quiere dar su primer golpe en la mesa, el cual no suele significar demasiado como se pudo ver en la anterior edición donde deslumbró en su estreno ante Costa Rica (7-0) y ya no volvió a ganar ningún partido más, concluyendo su paso por Catar en los octavos de final y en otra eliminación por penaltis, ante Marruecos, como en 2018 en Rusia ante la anfitriona.

La espera para la tetracampeona de Europa ha terminado. En el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en Estados Unidos, comenzará su andadura en esta Copa del Mundo donde está señalada como una de las grandes favoritas no sólo a llegar lejos sino a bordar su segunda estrella en la camiseta tras la de 2010. Lo hará ante un rival en teoría asequible, pero del que no se puede fiar porque las puestas en escenas en grandes torneos y más teniendo tanto foco sobre ella, se pueden atascar.

Si finalmente se confirma la presencia del futbolista del Barcelona desde el inicio, la alineación de España estaría compuesta por: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella en defensa; Rodri, Fabián Ruiz y Pedri en la sala de máquinas; Olmo, Ferran Torres y Mikel Oyarzabal, referencia ofensiva de la Roja.

La principal novedad podría encontrarse en la zona ofensiva. Dani Olmo cuenta con muchas opciones de entrar en el once inicial en detrimento de Álex Baena, una modificación que apenas alteraría la idea futbolística del combinado nacional. La versatilidad de los jugadores de ataque permite al seleccionador mantener intactos los mecanismos del equipo pese a no disponer de extremos puros.

Luis de la Fuente tiene prácticamente definido el equipo con el que arrancará el torneo, apoyándose en el bloque que dejó buenas sensaciones en el último compromiso disputado frente a 'La Bicolor' en Puebla.