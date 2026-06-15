DIRECTO | Final en Atlanta: España suma un decepcionante empate contra Cabo Verde en su estreno en el Mundial 2026

Los de Luis de la Fuente arrancan su aventura en el Mundial 2026 ante la débil selección africana. España es una de las candidatas, como es normal dado el nivel del plantel, compartiendo escalón con otras como Francia, Alemania, Inglaterra, Brasil, Argentina o Portugal. El nivel es muy alto y los Rodri, Cucurella, Pedri, Lamine, Ferran y compañía tendrán que darlo todo en absolutamente todos los partidos si quieren hacer historia logrando la segunda estrella.

Directo | España - Cabo Verde:

90+5' | ¡FINAL EN ATLANTA! Decepcionante y preocupante empate de España contra Cabo Verde. Frente a una de las selecciones más débiles del Mundial, los de Luis de la Fuente no pasaron del empate a 0-0 y apenas intimidaron a los africanos.

90+5' | ¡Tendrá la última España! Córner para los de Luis de la Fuente.

90+4' | Después de no aparecer en todo el partido... aprieta Cabo Verde en los últimos minutos.

90' | Cinco de añadido en el Mercedes-Benz Stadium. Sigue el empate en el marcador.

89' | La tuvo Cabo Verde... Unai Simón salvó los muebles y atrapó el remate de Joao Paulo

88' | ¡LA TUVO ESPAÑAAAA! Centro sensacional de Lamine al corazón del área para Olmo, que termina cediéndosela a Oyarzabal. Desvió la zaga africana a córner.

87' | Luis de la Fuente quema todas las naves: Nico Williams entra por Rodri.

86' | Se le acaba el tiempo a España. La selección no muestra soluciones que impidan el empate contra Cabo Verde.

81' | Ferran Torres deja su sitio en el campo a Dani Olmo.