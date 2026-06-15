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DIRECTO | Final en Atlanta: España suma un decepcionante empate contra Cabo Verde en su estreno en el Mundial 2026

Los de Luis de la Fuente arrancan su aventura en el Mundial 2026 ante la débil selección africana

Ferran tuvo las más claras de España.

Ferran tuvo las más claras de España.

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Redacción SD

Los de Luis de la Fuente arrancan su aventura en el Mundial 2026 ante la débil selección africana. España es una de las candidatas, como es normal dado el nivel del plantel, compartiendo escalón con otras como Francia, Alemania, Inglaterra, Brasil, Argentina o Portugal. El nivel es muy alto y los Rodri, Cucurella, Pedri, Lamine, Ferran y compañía tendrán que darlo todo en absolutamente todos los partidos si quieren hacer historia logrando la segunda estrella.

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