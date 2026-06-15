DIRECTO | ¡Arranca la segunda mitad en el Mercedes-Benz Stadium! España busca el triunfo ante Cabo Verde

Los de Luis de la Fuente arrancan su aventura en el Mundial 2026 ante la débil selección africana. España es una de las candidatas, como es normal dado el nivel del plantel, compartiendo escalón con otras como Francia, Alemania, Inglaterra, Brasil, Argentina o Portugal. El nivel es muy alto y los Rodri, Cucurella, Pedri, Lamine, Ferran y compañía tendrán que darlo todo en absolutamente todos los partidos si quieren hacer historia logrando la segunda estrella.

Directo | España - Cabo Verde:

45' | ¡Arranca la segunda mitad! España busca la victoria contra Cabo Verde.

45+2' | ¡Otra vez Vozinha! Le negó el gol a un magistral cabezazo de Laporte con una gran estirada.

45' | Se añaden cuatro minutos de prolongación en el Mercedes-Benz Stadium.

44' | ¡PARADÓN DE VOZINHA A FERRAN! El meta de Cabo Verde blocó un disparo raso del futbolista valenciano.

39' | ¡AL LARGUERO FERRAN! Cucurella se la prolongó al valenciano, quien, con el portero vencido, se topó con el larguero. El rechace lo cabeceó Oyarzabal y se fue a córner tras el palmeo de Vozinha.

38' | España toca el esférico en las cercanías del área pero Cabo Verde se encierra.

30' | España sigue cediendo terreno sin atacar la meta de Vozinha.

25' | Se reanuda el partido tras la pausa de hidratación: España domina ante Cabo Verde

23' | Pausa de hidratación en el Mercedes-Benz Stadium. Sigue el 0-0 en el marcador con España dominando el partido.