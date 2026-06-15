La FIFA abre una investigación al árbitro australiano Evans por supuesto gesto supremacista en el Alemania - Curazao del Mundial

La FIFA ha abierto una investigación al árbitro australiano Shaun Evans después de que realizara un gesto polémico durante la previa del encuentro entre Alemania y Curazao en el Mundial 2026.

La acción se produjo cuando la retransmisión mostró la sala VOR antes del partido. Mientras aparecían en pantalla los colegiados designados para el encuentro, Evans, situado detrás de sus compañeros, unió el pulgar y el índice de su mano derecha formando el conocido símbolo del 'OK'.

Aunque tradicionalmente este gesto ha sido utilizado en numerosos países para expresar conformidad o aprobación, también ha sido vinculado en la última década a grupos de supremacismo blanco, motivo por el que la FIFA ha decidido analizar el contexto y la intención de la acción antes de tomar cualquier decisión.

Por el momento, el organismo no ha emitido conclusiones y mantiene abiertas todas las posibilidades, desde que se tratara de una simple broma dirigida a familiares o amigos, hasta que pudiera esconder un significado racista y de odio. El episodio ha generado un intenso debate en las redes sociales y ha multiplicado la atención sobre el colegiado australiano.

Polémica sobre el gesto desde 2017 y fin a los posados

La polémica en torno a este símbolo creció especialmente a partir de 2017 y fue ganando notoriedad internacional hasta ser incluido por la Liga Antidifamación (ADL) entre los gestos utilizados por movimientos de odio en determinados contextos. Uno de los casos más mediáticos se produjo cuando el terrorista australiano Brenton Tarrant, responsable de la masacre de Christchurch en 2019, lo realizó durante una de sus comparecencias judiciales.

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Ahora, la FIFA tratará de determinar si el gesto de Shaun Evans tuvo alguna carga ideológica o si, por el contrario, se trató de una acción sin ninguna connotación relacionada con el supremacismo blanco. Lo que parece claro es que será difícil volver a verlo en este Mundial en el primer plano. Además, la FIFA ya ha puesto fin a los posados de los árbitros asitentes en el VAR. En los partidos de esta madrugada, los colegiados en la sala ya no han posado.