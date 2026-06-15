La FIFA rectifica y se podrá hablar en español en todas las ruedas de prensa del Mundial

A partir de ahora, el rector del fútbol mundial permitirá que se hable el idioma de uno de los países organizadores de la Copa del Mundo en cualquiera de las ruedas de prensa del torneo. La decisión llega después de varios días de polémicas y críticas generalizadas hacia la FIFA por impedir que varios periodistas y futbolistas utilizasen el español para formular y responder preguntas.

La polémica se desató en las ruedas de prensa previas al enfrentamiento entre Brasil y Marruecos, cuando no permitieron a Vinicius ni a Hakimi contestar en castellano. Pese a que el jugador brasileño incluso le indicó al periodista que prefería responder en español, el intérprete de la FIFA indicó que no era posible. Algo parecido ocurrió durante la comparecencia de Hakimi, cuando un periodista comenzó a hablar y el traductor le cortó rápidamente para decirle que no se podían realizar preguntas en español.

A estas dos situaciones se sumó un tercer incidente con Frenkie De Jong en la previa del partido entre Países Bajos y Japón, a quien le ocurrió exactamente lo mismo que a los dos futbolistas anteriores. Pese a que la FIFA estaba intentando promover la diversidad cultural como uno de los conceptos clave alrededor de esta Copa del Mundo, no permitía las respuestas en la lengua de uno de los países anfitriones a menos que hubiese algún equipo de habla hispana involucrado.

El centrocampista marroquí Ayyoub Bouaddi (n.º 06) y el delantero brasileño Vinicius Junior (n.º 07) luchan por el balón durante el partido de fútbol del Grupo C del Mundial 2026 entre Brasil y Marruecos en el estadio New York/New Jersey de East Rutherford, el 13 de junio de 2026. / MAURO PIMENTEL / AFP

Una decisión que nadie comprendía

Este protocolo ya se empleó durante el Mundial de Qatar 2022, pero no se aplicó de manera tan estricta como en este torneo. Esta situación no solamente ha desatado las críticas en territorios de habla hispana como Latinoamérica o España, sino que otros miembros del mundo del fútbol cuyo idioma principal es otro tampoco lo entendían.

Un ejemplo es el del exjugador francés y actual comentarista de Fox Sports Thierry Henry, que declaró: “He cubierto Mundiales durante años, y esta situación no tiene absolutamente ningún sentido para mí. ¿Me estás diciendo que un Mundial organizado por México puede impedir que los periodistas hagan preguntas en español? Eso es como organizar una carrera de Fórmula 1 y prohibir que los coches usen sus motores”.

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Además, el español no es solo el idioma oficial de México, sino que en Estados Unidos lo hablan 57 millones de personas y es la segunda lengua más utilizada. Tras la gran cantidad de críticas, pese a que no ha emitido ni emitirá un comunicado oficial para confirmarlo, el máximo organismo del fútbol ya permite el uso del español en cualquier rueda de prensa.