De la Fuente: "Lamine está para jugar, pero no los 90 minutos"

Luis de la Fuente, seleccionador español, espera saldar con victoria el debut en la Copa del Mundo del 2026, aunque sin ningún tipo de confianza frente a Cabo Verde. Un duelo siempre especial por ser el primero y en el que España es claramente favorita.

De la Fuente afirmó sobre Lamine Yamal que "la mejor noticia es que está en las mejores condiciones, ha llegado a la cita en el momento que queríamos. Entrena de forma fantástica. Están todos disponibles, aunque algunos no estarán desde el inicio. Veremos cómo se desarrolla el partido para su aportación al equipo". El técnico riojano no confirmó el once, si bien dijo que "a día de hoy, la idea que tenía es la misma y voy a mantenerla".

"Los médicos nos dicen que Lamine está en perfectas condiciones, no para 90 minutos, sí para participar durante un tiempo, esto lo dice la lógica deportiva. Si no estuviera bien, ni tan siquiera se sentaría en el banquillo", añadió. De Nico Williams dijo que "el proceso es parecido y han sido felices en este proceso, igual que Víctor Muñoz"

Sensación personal

De la Fuente afirmó que "más que soñar en un Mundial, soñaba en un día a día, estoy en el mejor momento de mi vida en lo profesional y personal y quiero disfrutarlo. Estoy con tranquilidad y calma porque estoy muy buen acompañado porque estoy con los mejores".

El riojano destacó la "gran igualdad" que hay en el torneo y que "si por algo nos caracterizamos es considerar el reto más importante en la vida. Es el partido más importante del Mundial ante Cabo Verde porque no será fácil. Estar muy concentrados, con exigencia y el rendimiento. Si alguien piensa que será fácil, se va a equivocar".

El técnico ha detectado en los ojos de los jugadores "mucha ilusión, ganas, son muy competitivos, con ganas de hacerlo bien, saben que es un momento estelar en un Mundial, muchos se estrenan, no hay nada más bonito que afrontar las cosas con convicción. Si ellos están así, yo todavía más. Es una suerte jugar en a esta hora para competir".

"La familia, unión, cercanía y esto es un equipo, son conceptos que existen en este grupo", resumió sobre los valores de una expedición "muy potente y que es muy necesario para la salud del grupo".

Cabo Verde

Sobre la mentalidad ganadora del equipo señaló que se forja con "el carácter y la actitud", que luego te puede llevar a ganar, pero "que acostumbras a perder más veces, es algo natural, los selecciono por la materia prima del jugador. Son insaciables futbolísticamente". Y puso el acento en que "tenemos el mejor centro del campo del mundo".

En cuanto a Cabo Verde sentenció que "es un equipo con conceptos tácticos bien definidos, con jugadores veloces, han dejado fuera Camerún, tienen carácter competitivo, seguramente será una de las sorpresas del Mundial. Nos exigirá la mejor de nuestra cara y a ganar sufriendo. El gran público descubrirá mañana lo que es Cabo Verde".

El fichaje de Cucurella por el Madrid

El seleccionador español también respondió a una pregunta sobre el fichaje de Marc Cucurella por el Real Madrid, anunciado este sábado por Fabrizio Romano. El club blanco ha alcanzado un acuerdo con el Chelsea por unos 55 millones de euros fijos más cinco en variables, además de cerrar también el acuerdo con el futbolista.

De la Fuente no quiso entrar a valorar las informaciones, pero sí que elogió al futbolista, al que conoce desde las categorías inferiores de la selección: "Cucurella es un valor seguro, una apuesta convencida. Lleva conmigo desde los 17 años y sé el rendimiento que tiene. Para la selección podría ser uno de los mejores laterales izquierdos del mundo, sin duda".

Cuestionado por las declaraciones del propio Cucurella, que aseguró que se tatuaría la cara del seleccionador si España ganaba el Mundial, De la Fuente respondió entre bromas: "¿Lo del tatuaje?. Si está feliz y contento, yo también”.