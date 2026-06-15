El gran ridículo del Real Madrid con el fichaje de Marc Cucurella

El Real Madrid tuvo con la lista de Luis de La Fuente lo que se conoce como un "ataque de cuernos". El club madridista y su entorno refunfuñó por el hecho de no tener ningún representante en La Roja tras la exclusión de Dean Huijsen de forma más que justa, algo que dolió en la entidad merengue.

Con el fichaje de Marc Cucurella, de hecho, están haciendo un ridículo comunicativo sin precedentes, tratando de vender que sí tiene representación con España cuando no solamente no es así, sino que no están sacando pecho por un jugador que hasta ahora no se ha puesto la camiseta blanca jamás.

Cucurella, en un partido con el Chelsea. / VINCE MIGNOTT / EFE

Es formalmente jugadir del Chelsea

Por mucho anuncio que esté haciendo el Real Madrid, la realidad es que hasta que el próximo uno de julio, cuando se abra el mercado de fichajes de manera oficial, Cucurella está jugando el Mundial como futbolista del Chelsea FC.

A pesar de eso en los anuncios del conjunto madridista se repite una constante: usar fotos de Cucurella con la indumentaria de España, yendo más allá y anunciando el partido de la Selección con una foto suya, con una foto del todavía federativamente jugador del Chelsea.