Alerta en Japón: Una de sus estrellas abandona el estadio en silla de ruedas

Tras una primera mitad decepcionante para algunos, el segundo tiempo del partido entre Países Bajos y Japón cumplió todas las expectativas. Tras el gol de los neerlandeses en el minuto 50, el partido se agitó y todo el poderío ofensivo que los equipos se habían guardado salió finalmente a escena. Sin embargo, no todo fueron noticias positivas. Takefusa Kubo, una de las grandes figuras del combinado japonés para este Mundial, tuvo que abandonar el terreno de juego tras una dura entrada de Denzel Dumfries.

El futbolista salió del campo con gestos de dolor y minutos después se le vio en el banquillo con una bolsa de hielo. Al finalizar el partido entró al túnel de vestuarios por su propio pie y la imagen tranquilizó a los aficionados de Japón, pero el momento más preocupante llegó después. El jugador de la Real Sociedad abandonó el AT&T Stadium en silla de ruedas.

Se baraja un esguince de rodilla como una de las opciones, pero por el momento no hay ningún comunicado oficial y Kubo es duda para el próximo encuentro. Tras el partido, pese a que en un principio afirmó que estaba bien, Kubo dejó algunas dudas sobre su estado físico. “Creo que sí que estoy bien, pero ya veremos”, declaró Kubo.

Sobre el césped: Una gran batalla para abrir el grupo F

Tras liderar su grupo en Qatar 2022 por encima de España y Alemania, Japón se convirtió en una de las sensaciones del último Mundial. Por ello, este año había una gran expectación por su debut y abrieron el grupo F en uno de los partidos más esperados de la fase de grupos; ante Países Bajos.

Noticias relacionadas

Japón resistió durante la primera mitad y se convirtió en una amenaza al contragolpe durante los segundos 45 minutos. Kubo fue uno de los futbolistas más activos del encuentro y participó directamente en el primer gol con una asistencia a Keito Nakamura. El encuentro acabó empate a 2 y actualmente el grupo F lo lidera Suecia, que ganó 5-1 a Túnez y al conseguir una diferencia de goles tan abultada ya está prácticamente clasificada para los dieciseisavos de final aunque quede tercera en su grupo.