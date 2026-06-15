Luis de la Fuente hace autocrítica: "El partido ante Cabo Verde deberíamos haberlo ganado"

Luis de la Fuente intentó ser positivo pese a las críticas que provoca en la sociedad el empate de España contra Cabo Verde. El seleccionador, pese a ello, no ocultó la realidad: la selección, como una de las candidatas a alzarse con el título, debería haber salido victoriosa de su enfrentamiento contra el combinado africano. "Hay ánimo de seguir mejorando, pero el partido de hoy deberíamos haberlo ganado. Nos ha faltado frescura y finura", dijo en DAZN.

La explicación que dio el técnico nacional se basó en destacar la virtud defensiva de Cabo Verde. "Es un rival físicamente fuerte. Y si a eso le sumas que nos ha faltado calidad y el toque final... Un gol hubiera cambiado el partido pero el fútbol es así".

La falta de frescura viene precedida por el estado físico de Nico Williams y Lamine Yamal, quienes llegaron al torneo renqueantes por unas molestias físicas que marcaron el tramo final de la temporada pasada. Ambos salieron transcurrida la segunda parte y, aunque mostraron destellos de talento, fueron insuficientes para que España ganase a Cabo Verde.

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Mundial 2026: España - Cabo Verde, en imágenes. / Lavandeira jr / EFE

Plena confianza en su equipo

"Tenemos la certeza de que Lamine y Nico están bien. Lo que generan en los rivales es importante. Hemos tomado decisiones de manera consensuada", dijo un Luis de la Fuente que quiere ser optimista de cara a lo que viene. "Hay que poner en valor lo que hace este equipo, llevamos 32 partidos sin perder. Estamos tranquilos".