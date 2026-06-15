La millonaria oferta rechazada por Yan Diomande

Yan Diomande sigue escribiendo una historia de superación que ya trasciende fronteras. El extremo marfileño, que hace apenas un año daba sus primeros pasos en el fútbol profesional con el CD Leganés, se ha convertido en una de las grandes revelaciones del Mundial 2026. Su brillante actuación le valió el reconocimiento como mejor jugador del partido, un premio que quiso dedicar a su madre, ingresada en un hospital.

Visiblemente emocionado tras recibir el galardón, Diomande recordó el papel fundamental que su familia ha desempeñado en una trayectoria marcada por las dificultades. Nacido en Costa de Marfil y forjado entre sacrificios personales y constantes desafíos, el joven atacante ha protagonizado una progresión meteórica que lo ha llevado de la cantera pepinera a convertirse en una de las sensaciones del fútbol internacional.

Redacción SD

El extraordinario crecimiento del exjugador del CD Leganés ha provocado que varios gigantes del continente se hayan lanzado a por su fichaje. Según distintas informaciones publicadas en las últimas semanas, el RB Leipzig ha tasado al internacional marfileño en torno a los 130 millones de euros, una cantidad que ha frenado por el momento cualquier operación.

Liverpool, PSG y Bayern de Múnich aparecen entre los clubes que más interés han mostrado por el extremo, pero el conjunto alemán no tiene ninguna necesidad de vender y se remite a una valoración que convertiría a Diomande en uno de los futbolistas más caros del mundo.

Crecimiento imparable en apenas dos años

Ese contexto da aún más dimensión a la historia del jugador. Hace apenas dos años estaba buscando una oportunidad para abrirse camino en Europa y hoy su nombre aparece asociado a cifras reservadas para superestrellas consolidadas. Incluso antes de llegar a la élite ya rechazó propuestas económicamente más potentes porque priorizó tener minutos y progresar deportivamente.

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Yan Diomande of Ivory Coast in action during the FIFA World Cup 2026 group stage match Ivory Coast against Ecuador, in Philadelphia, Pennsylvania, USA, 14 June 2026. (Costa de Marfil, Filadelfia) EFE/EPA/SHAWN THEW / SHAWN THEW

Por eso, mientras en el Mundial 2026 sigue acumulando actuaciones decisivas con Costa de Marfil, su valor de mercado no deja de dispararse. Lo que hace unos meses parecía una cifra desorbitada, esos 130 millones de euros que Leipzig exige para dejarle salir, empieza a verse como el precio de una de las mayores sensaciones del fútbol mundial.