Mourinho ficha a un televisivo exmadridista (no es Casillas)

El Real Madrid prepara una nueva revolución tras una temporada en blanco. La mala gestión de Florentino Pérez el curso pasado no fue suficiente como para que perdiera las elecciones y ello se tradujo en la llegada de José Mourinho al banquillo del Santiago Bernabéu.

Con Marc Cucurella oficializado como nuevo jugador blanco, el Real Madrid se asegura tener un jugador suyo con España en la cita Mundialista, algo que parecía improbable dadas las circunstancias. Junto al ex del Chelsea, serán Konaté y Dumfries quienes lleguen para reforzar la zaga, así como el luso Bernardo Silva de cara al centro del campo.

Serán muchos más los movimientos previstos por la entidad en las próximas semanas de mercado, tanto para salidas como para llegadas de nuevos refuerzos. José Mourinho tiene claro el perfil de jugador que desea para su Real Madrid y las incógnitas apuntan más a la salida de una de las estrellas, así como a la de Mastantuono probablemente como cedido.

Sami Khedira / EFE

Un ayudante campeón del Mundo

Por otro lado, es bien sabido que a Mourinho le gusta rodearse de un cuerpo técnico de garra. Nunca le falta un exjugador cerca, como pudo verse con Karanka en el pasado. Ahora, su Karanka podría ser Sami Khedira según publica As. El que fuera internacional alemán de 39 años colgó las botas en 2021 tra su última aventura en el Hertha de Berlín y, desde entonces, participó como contertulio televisivo mientras que se formaba como técnico.

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Para el puesto sonó Pepe, pero parece que para ese experimento tendremos que esperar.