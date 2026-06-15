Trece federaciones mundialistas se unen contra Ceferín

“Detrás de cada clasificación se encuentran años de trabajo e inversión. Detrás de cada equipo nacional hay comunidades enteras y millones de personas que ven el fútbol como una fuente de orgullo esperanza y unidad”, así respondieron a Ceferín las federaciones de: Cabo Verde, Curaçao, Uzbekistán, RD Congo, Haití, Argelia, Túnez, Marruecos, Egipto, Ghana, Senegal, Costa de Marfil y Sudáfrica a través de un comunicado conjunto.

El presidente de la UEFA criticó que la expansión del torneo de 32 a 48 equipos ha hecho que se jueguen muchos partidos “sin interés”. Las federaciones que firman el comunicado rechazan estas declaraciones y aseguran que para ellos “no existe ningún partido de la Copa Mundial de la FIFA que carezca de importancia”. El comunicado también describe que para las selecciones de Cabo Verde, Curaçao y Uzbekistán, la clasificación para el torneo significa la “realización de un sueño compartido por generaciones”.

Una decisión polémica

La decisión de ampliar el número de selecciones que jugarían esta edición del Mundial se tomó el 10 de enero de 2017 y fue polémica desde el principio. Pese a que Infantino explicó que los motivos eran puramente deportivos, más tarde se ha demostrado que hay muchos intereses económicos detrás.

La Copa Mundial es el mayor generador de ingresos de la FIFA, por tanto, solamente el simple hecho de que haya más partidos significa un mayor volúmen de ingresos. Este dinero no llega solamente de las entradas vendidas, sino de lo que pagan las televisiones. Poco después de anunciar la ampliación hace más de 10 años, el 40 % de los acuerdos de televisión ya estaban cerrados.

Además, la ampliación también beneficia al actual presidente de la FIFA en clave electoral. Dentro del Congreso de la FIFA, el voto de cada país miembro tiene el mismo peso. Por tanto, a través de esta medida Infantino se asegura el voto a favor de muchas federaciones pequeñas y medianas que ven el nuevo formato como una posibilidad real de clasificarse para el Mundial.

El Mundial más democrático

“El fútbol es el deporte más democrático y unimos al mundo con el Mundial. Esta Copa del Mundo será especial”, así definió Infantino el torneo que se está disputando actualmente en Estados Unidos, México y Canadá. Pero aunque la FIFA haya organizado este Mundial para que sea el más “democrático” de la historia, el primer año en el que asumen el control directo de la venta de entradas han decidido que su precio sea inaccesible para la mayoría de aficionados.

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Además, también han creado un portal de reventa oficial del que reciben un 15 % de comisión tanto de la venta, como de la compra de cada entrada. En esta plataforma, las entradas más baratas para la final ya superan los 10 mil dólares y las más caras los 2 millones de dólares. Por tanto, no se trata de que haya partidos "menos interesantes", sino de conocer los intereses que existen detrás de que se disputen más encuentros.