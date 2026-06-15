El Mundial de madrugada | Suecia aplasta a Túnez y Costa de Marfil logra un triunfo agónico ante Ecuador

La selección de Suecia goleó este domingo por 5-1 a la de Túnez tras someterla desde los primeros minutos y el triunfo le permitió saltar al primer lugar del Grupo F, que también integran Países Bajos y Japón. Horas antes, en Philadeplhia, Costa de Marfil cerró la primera jornada del grupo E con un triunfo en los instantes finales sobre Ecuador.

En Monterrey (México), Yasin Ayari, dos veces; Alexander Isak, estrella del partido, Viktor Gyokeres y Mattias Svanberg convirtieron los goles para Suecia, mientras por los tunecinos descontó Omar Rekik.

Los europeos comenzaron con dominio en mitad de cancha y en el minuto 7 tomaron ventaja con un remate de pierna derecha de Ayari, luego de dos despejes del guardameta Moulhib Chamakh, en disparos del ex de la Real Sociedad Isak y Gyokeres.

Túnez reaccionó; en el minuto 13 creó peligro con un remate de Anis Slimane, despejado por el portero Kristoffer Nordfeldt y pisó el área rival, sobre todo después de la pausa de hidratación, pero cuando mejor se veía, recibió un segundo golpe.

Gyokeres le sirvió un balón a Isak, quien apareció por la banda izquierda, se sacudió la marca de Montassar Talbi y de derecha puso el 2-0 a favor de Suecia, con complicidad de Chamakh.

Los suecos le bajaron el ritmo al duelo; los tunecinos fueron pacientes y en el 43 descontaron con un gol de cabeza de Rekik, con asistencia de Hannibal Mejbri.

Un segundo tiempo que selló la goleada de Suecia

Un error garrafal de Ellyes Skhiri echó a perder un buen momento de las Águilas de Cártago en el partido; en el 60 perdió un balón, recuperado por Isak, quien se lo puso a su cómplice Gyokeres, anotador del 3-1 para Suecia con un remate de derecha.

El gol le bajó el ánimo a los tunecinos, que en el 84 recibieron un cuarto gol. A los pocos segundos de entrar en la cancha, Svensson anotó de derecha a pase de Isak.

Un disparo de derecha de Yasin Ayari desde fuera del área en el 90+5 confirmó la goleada por 5-1.

Tras este resultado, Suecia saltó al liderato del Grupo F, con tres puntos, dos más que Países Bajos y Japón, que empataron este domingo 2-2. Túnez va cuarto de la clasificación con una derrota en un partido.

Los suecos celebran uno de los goles a Túnez / EFE

Costa de Marfil vs Ecuador: Triunfo agónico en el Grupo E

Costa de Marfil esperó hasta el minuto 90 para liquidar con un gol de Amad Diallo a Ecuador y quedarse con los tres puntos en el partido de debut de ambas selecciones en el Grupo E del Mundial.

Hasta la aparición del delantero de 23 años del Manchester United, el partido en Filadelfia parecía cosa juzgada y se perfilaba como el primer empate sin goles en lo que va del torneo.

La selección de Ecuador mostró más ambición, arriesgó más, pero no estuvo fina en la puntada decisiva.

La Tri tuvo ocasiones de abrir el marcador, con dos remates de Enner Valencia que explotaron en el horizontal en el primer tiempo y con otro de Gonzalo Plata a los 69 que atajó el portero marfileño Yahia Fofana.

Diallo sentenció a Ecuador, selección que decepcionó en su estreno en este Mundial / EFE

Con este resultado, el Grupo E del Mundial lo lidera Alemania con tres puntos y con la misma renta le escolta Costa de Marfil, aunque con un balance goleador inferior. Cierran sin puntos Ecuador y la debutante selección de Curazao, que cayó por 7-1.

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La Tri, dirigida por el argentino Sebastián Beccacece, extécnico del Elche, acumulaba hasta hoy 19 partidos sin conocer la derrota. Su última caída hasta hoy se remontó al 6 de septiembre de 2024, cuando perdió por 1-0 ante Brasil en las Eliminatorias Sudamericanas, precisamente cuando debutó en el banquillo el seleccionador argentino.