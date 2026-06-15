Una pésima España se la 'pega' en el estreno ante Cabo Verde (0-0)

Lo que debía haber sido un ilusionante inicio de Mundial para España, con un rival muy asequible y contra el que gustarse para coger carrerilla a por el título acabós siendo un esperpento futbolístico que inundó de pesimismo a los seguidores de la Selección Española. El partido de los chicos de Luis de la Fuente contra la modesta Cabo Verde fue completamente lamentable. Falta de ideas, de desborde, de pegada... La Roja salió sin colmillo, sin capacidad para proponer diferentes vías de ataque y enredándose en la telaraña caboverdiana, que obligaba a su rival a jugar por dentro y lo maniataba con las líneas muy juntas y aculadas, defendiendo como nunca para sumar un punto histórico para su país. Esto no es como empieza, que se lo digan a la generación de 2010 tras perder contra Suiza, pero la pésima imagen española no invita a pensar más allá del siguiente partido

La primera parte fue la espesura hecha partido. España tardó mucho en entra en calor con una propuesta de juego apagada, carente de 'veneno' y de recursos más allá de mover la pelota de un lado a otro, permitiendo a Cabo Verde defender de forma relativamente cómoda por la previsibilidad de las intentonas españolas.

Mundial 2026: España - Cabo Verde, en imágenes. / Lavandeira jr / EFE

Ferran tuvo las más claras

Con el paso de los minutos el flujo de llegadas aumentó, pero la claridad de las mismas no acompañaba. La más clara la tuvo Ferran Torres con un remate desde dentro del área pequeña que se estrelló en el larguero cuando parecía que todo estaba de cara. Al margen de esta acción, España contó con una serie de intentonas a las que Vozinha respondía con palmeos y 'palometas' que levantaban a los suyos. El propio atacante valenciano intentó, sin éxito, marcar al filo del descanso y se volvió a topar con Vozinha.

El paso por vestuarios era la gran esperanza española, pero el regreso al campo estuvo muy lejos de colmar las expectativas. El equipo de De la Fuente carburó igual de poco que en el primer acto, permitiendo a Cabo Verde creer cada vez más en la posibilidad de lograr la gesta de sumar un punto contra una de las favoritas al título.

El paso por vestuarios no cambió la película

España, sin desborde y sin pegada, se daba de bruces contra una defensa bien pertrechada, agresiva y con mucha fe en todas las acciones. El seleccionador movió el banquillo para tratar de enmendar su propio error de salir sin extremos puros y arriesgó con el estado físico de Lamine Yamal, una circunstancia que se quería evitar antes del partido, y con Mikel Merino, todo un especialista en el remate de cabeza.

Mundial 2026: España - Cabo Verde, en imágenes. / RONALD WITTEK / EFE

Los laterales, muy altos, eran el único arma de España en la búsqueda del primer tanto. El cronómetro corría como si estuviera puesto cuesta abajo y la línea de Cabo Verde estaba cada vez más atrás, juntando a los diez futbolistas de campo en los últimos 30 metros soñando con ese punto histórico para el archipiélago. Y lo consiguieron, España no pudo hacerle ni cosquillas.