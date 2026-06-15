La selección iraní, bajo la sombra del régimen en el Mundial de EEUU: "Es un instrumento para proyectar normalidad y apoyo popular"

En 2022, en el Mundial de Qatar, la selección iraní dejó una de las imágenes de protesta más aplaudidas al no cantar el himno de su país durante el encuentro disputado frente a Inglaterra. Su silencio, y los silbidos del público, se convirtieron en un símbolo más de las protestas ‘mujer, vida y libertad’ que sacudieron el país tras el asesinato bajo custodia policial de la joven Mahsa Amini por no llevar el velo. Cuatro años después, en el Mundial de 2026, activistas iranís y sectores de la diáspora denuncian que el régimen está utilizando a la selección como instrumento de propaganda política del gobierno.

“Para muchos iranís, esta selección ya no es solo un equipo de fútbol. Es un instrumento que el régimen utiliza para proyectar normalidad y apoyo popular”, afirma Mediss Tavakkoli, una activista iraní en la diáspora. Como ella, gran parte de los iranís perciben un cambio en la presentación del equipo nacional ante la sociedad. “El régimen iraní ha aprendido de lo ocurrido en Qatar y ahora intenta controlar mucho más al equipo. Quiere evitar cualquier gesto reivindicativo”, sostiene Alborz Parsi, activista iraní afincado en Catalunya.

"Esta selección es una extensión del régimen. El mismo que ha sepultado protestas en el país matando a más de 40.000 personas en cuestión de dos días. Y en lugar de hacer honor a esos ciudadanos, los jugadores han aparecido portando públicamente insignias con el 168 en homenaje a los fallecidos en ataques aéreos estadounidenses, unos ataques que han sido utilizados por el Gobierno para hacer propaganda política", puntualiza Tavakkoli.

Según explica, las autoridades han intentado blindar la imagen de la selección tanto dentro como fuera del terreno de juego. Obligados a asentar su base en México y viajar con una comitiva reducida a los partidos que tendrán lugar en territorio estadounidense, la presencia de los jugadores en Seattle y Los Angeles es empleada por el régimen iraní como medida de presión y propaganda. Entre las medidas denunciadas por la oposición figuran peticiones trasladadas a la FIFA para que en los estadios únicamente se permita el himno oficial de la República Islámica y la bandera reconocida por el Estado iraní.

El equipo nacional iraní posa en Antalya antes de volar a México. / IRAN SOCCER FEDERATION / HO / EFE

Guerra con EEUU

En plena guerra con Estados Unidos e inmersos en un clima de fractura interna en el país, la cuestión de los símbolos se ha convertido en uno de los principales campos de batalla políticos alrededor de la participación de Irán en el Mundial. Para numerosos opositores, la bandera oficial representa al régimen y no al conjunto de la nación iraní. Por ello, esperan que en las gradas aparezcan enseñas alternativas, especialmente la histórica bandera con el león y el sol utilizada por sectores de la diáspora.

El escenario más sensible para las autoridades persas será Los Ángeles, donde la selección disputará algunos de sus encuentros. La ciudad alberga una de las mayores comunidades iranís fuera del país. Se calcula que entre 400.000 y 500.000 personas de origen iraní residen en el área metropolitana, lo que convierte los partidos en una oportunidad para que la diáspora haga visibles sus reivindicaciones.

“Es muy probable que en las gradas haya muchas banderas de la oposición y símbolos contrarios al régimen”, señala Parsi. A su juicio, el gobierno iraní afronta una situación incómoda porque, a diferencia de lo que ocurre dentro del país, no podrá controlar completamente el ambiente en los estadios ni las expresiones de protesta.

Tavakkoli coincide en este diagnóstico y cree que gran parte de los iranís residentes en Estados Unidos acudirán a los partidos no para apoyar a la selección, sino para denunciar la situación política en Irán. “Los iranís aprovecharán para mostrar que su bandera no es la de la República Islámica, sino la bandera del león y el sol y para amplificar las voces de quienes viven dentro de Irán sin derecho a protestar”, afirma.

Fractura social

La fractura entre una parte de la sociedad iraní y la selección nacional es uno de los elementos más llamativos de este Mundial. Según ambos activistas, durante décadas los equipos nacionales actuaron como un elemento de cohesión para los iranís, independientemente de sus diferencias políticas. Sin embargo, esa relación habría cambiado profundamente en los últimos años.

“Hace diez o quince años los iranís acudían a apoyar a sus selecciones. Ahora mucha gente siente que seguir al equipo o celebrar sus victorias puede interpretarse como un respaldo a la República Islámica”, explica Tavakkoli. A su juicio, el régimen aprovecha los éxitos deportivos para construir un relato de unidad nacional y legitimidad política, algo que ha provocado que numerosos opositores se distancien emocionalmente de la selección.

Las críticas también alcanzan a algunos futbolistas. Mientras en 2022 la imagen pública del equipo estuvo asociada a una cierta cercanía con las protestas, hoy parte de la oposición considera que aquella lectura fue exagerada. Tavakkoli sostiene que los jugadores intentaron evitar quedar desconectados de una sociedad movilizada, pero sin llegar a desafiar realmente al poder político.

Al mismo tiempo, otros activistas denuncian que existe una fuerte presión sobre los integrantes del combinado nacional. Amirian recuerda que muchos jugadores tienen familiares en Irán y que cualquier posicionamiento crítico puede tener consecuencias para su entorno. “Sus familias siguen viviendo allí y eso limita mucho lo que pueden hacer o decir”, apunta.

La tensión política también se ha trasladado a la organización del torneo. Según Parsi, Irán habría solicitado que las ruedas de prensa se centren exclusivamente en cuestiones deportivas y que se eviten preguntas relacionadas con la situación política interna del país así como algunos futbolistas considerados incómodos para las autoridades han quedado apartados del entorno de la selección.

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Pese a todos estos intentos de control, ambos activistas coinciden en que el Mundial puede convertirse en un escaparate internacional de las contradicciones que atraviesa la República Islámica. La presencia de una numerosa diáspora organizada, especialmente en Estados Unidos, dificulta la capacidad del régimen para monopolizar el relato.

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