Trama de amaños, blanqueo, apuestas ilegales y pagos a rivales: "Yo, si me das pasta, no meto gol"

La Policía Nacional está desarrollando en Navarra una operación contra una organización, presuntamente, dedicada al blanqueo de capitales, estafa, apropiación indebida, fraude de subvenciones, amaño de partidos y apuestas ilegales. El foco central de la investigación se ha situado sobre Ramón Lázaro, empresario y expresidente del CD Tudelano y del ATP Ribera Navarra de fútbol sala.

Según la información adelantada por 'Noticias de Navarra', los investigadores policiales consideran que Lázaro habría utilizado ambas entidades deportivas para canalizar operaciones irregulares, desviar fondos públicos y tratar de alterar el resultado de encuentros mediante incentivos económicos a futbolistas rivales.

Uno de los aspectos más llamativos de la investigación son las conversaciones interceptadas entre el empresario e Iker Gil, futbolista del filial del Real Oviedo, que apuntan a un supuesto intento de influir en una eliminatoria de playoff.

De acuerdo con la documentación incorporada a las diligencias, el jugador le trasladó a Lázaro que estaba dispuesto a no marcar en el encuentro a cambio de una compensación económica. "Juegue o no juegue, no meto gol a cambio de algo", habría manifestado el futbolista en una de las conversaciones recogidas. La respuesta atribuida al entonces presidente del Tudelano fue inmediata. Según la misma información, Lázaro le habría ofrecido una primera cantidad para cerrar el acuerdo: "Yo el viernes te doy 5000 euros y trato".

De 5000 a 30 000, si el jugador lograba implicar a más compañeros de equipo

Las escuchas reflejan además que la propuesta podía alcanzar cifras mucho más elevadas. El empresario habría llegado a plantear un pago de 30 000 euros si el jugador conseguía involucrar a otros dos futbolistas en la operación.

Estas conversaciones se han convertido en una de las principales evidencias analizadas dentro de una investigación mucho más amplia que no se limita únicamente a los posibles amaños deportivos. Los agentes también indagan en presuntas operaciones de lavado de dinero, utilización irregular de estructuras societarias vinculadas al deporte y posibles desvíos de subvenciones públicas hacia intereses particulares.

El caso adquiere todavía mayor relevancia por la posición que ocupaba Ramón Lázaro en el fútbol navarro. El empresario presidía simultáneamente el CD Tudelano, club que milita en Segunda RFEF, y el ATP Ribera Navarra, una de las entidades históricas de la Primera División de fútbol sala, circunstancia que le otorgaba una notable influencia dentro del deporte de la región.

Además, la investigación destaca un detalle importante para los detectives: Iker Gil no llegó a disputar ni un solo minuto en aquella eliminatoria de playoff, en la que finalmente el Tudelano terminó siendo eliminado.

La operación sigue abierta y no se descartan nuevas actuaciones a medida que avance el análisis de la documentación intervenida. Mientras tanto, el fútbol español asiste a un escándalo de máxima gravedad, con posibles delitos que van desde la corrupción económica hasta la presunta manipulación de resultados deportivos.

Comunicado de la SD Ejea

En las últimas horas, la SD Ejea se ha pronunciado con un comunicado, ya que las informaciones destapadas indican el partido Tudelano-Ejea, del 2 de abril, como uno de los investigados. Este es el comunicado: "El club sigue trabajando judicialmente para personarse y esclarecer lo sucedido. Prometemos a todos nuestros socios, seguidores y amantes del fútbol y del deporte limpio que llegaremos hasta el final para que, en caso de que exista alguna irregularidad e ilegalidad, las autoridades puedan sancionar como es debido a los que han manchado y dañado el honor de nuestro club. Todos los jugadores, por contrato, están obligados a comunicar de inmediato al club si existe algún tipo de comunicación por parte de terceros para cometer cualquier tipo de ilegalidad como puede ser el amaño de un partido".

El Valencia CF se enfrentó al equipo de Ejea de los Caballeros (Zaragoza) en la Copa del Rey 2024/25.