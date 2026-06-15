Túnez despide al técnico Sabri Lamouchi después de perder 1-5 contra Suecia

La Federación Tunecina de Fútbol ha decidido despedir al técnico Sabri Lamouchi, horas después de que su selección fuese goleada por Suecia 1-5 en el partido de la primera jornada del grupo F que se disputó en Monterrey (México).

Lamouchi, que llegó al cargo en enero de 2026 en sustitución de Sami Trabelsi, también despedido tras la eliminación en la Copa África, ha dirigido a los Leones de Cartago en tan solo cinco partidos, con un balance de una victoria (1-0 ante Haití), un empate y tres derrotas.

El técnico admitió la mala imagen que dio su equipo en la conferencia de prensa posterior al encuentro ante Suecia. "Ha sido una derrota difícil, dolorosa. Empezar la competición con una derrota tan dura es realmente difícil", dijo.

"Cometimos demasiados errores, y esto es algo que no podemos hacer. Nos estamos disparando en el pie, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos", indicó.

Sin confirmación oficial aún por parte de la federación tunecina, los medios del país norteafricano señalan que los directivos tunecinos se reunieron de urgencia en el hotel de concentración y decidieron por unanimidad rescindir el contrato del técnico, que no contaba con el respaldo de parte de la plantilla.

Su sustituto para los dos próximos partidos del Mundial, el sábado 20 de junio contra Japón, también en Monterrey, y frente a Países Bajos, cinco días después en Kansas City, podría ser Mondher Kebaier, que ya se encuentra en Monterrey como director técnico de la Federación Tunecina de Fútbol, dado que el asistente de Lamouchi, la estrella norteafricana Wahib Khazri, capitán del equipo en los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022, no cuenta con los certificados de formación necesarios.