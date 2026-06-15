Túnez está a punto de despedir a su entrenador

Tras la derrota por 5-1 ante Suecia, la selección de Túnez ha tomado la drástica decisión de despedir a su entrenador para revertir la situación. Desde su llegada al cargo, Túnez ha encajado 11 goles en contra, solamente ha anotado 2 tantos y ha sumado 1 victoria en los últimos 5 partidos. No es la primera vez que las Águilas de Cartago toman una decisión parecida, porque en el Mundial de 1998 también despidieron al entrenador, Henryk Kasperczak, tras jugar 2 partidos de la fase de grupos.

La Federación de Túnez ha organizado una reunión de emergencia con el objetivo de acordar el despido de Lamouchi y encontrar un sustituto. Los candidatos que se barajan para ocupar el puesto son: el secretario técnico Mondher Kebaier y el exjugador Wahbi Khazri. Llegue quien llegue, el objetivo es intentar que Túnez consiga pasar de fase de grupos, o al menos mejorar la imagen respecto al primer encuentro. Los rivales a los que se tendrá que enfrentar el nuevo entrenador son Japón y Países Bajos.

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Un héroe nacional podría llegar al banquillo

Wahbi Khazri, uno de los candidatos al banquillo, jugó en el Mundial de Qatar 2022. Allí prácticamente se convirtió en héroe nacional. El jugador tunecino anotó el gol de la victoria en el partido que Túnez jugó ante Francia, aunque no fue suficiente para pasar a octavos de final. Ahora, Wahbi Khazri tiene la oportunidad de ampliar su leyenda desde el banquillo.