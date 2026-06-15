Unai Simón confía en vivir "un Mundial largo" pese al batacazo ante Cabo Verde

Unai Simón hizo autocrítica después del empate de España contra Cabo Verde. Uno de los pesos pesados de la selección no escondió la decepción que supuso el 0-0 frente a uno de los países más débiles de la competición. Reconoció fortalezas del equipo, pero también lo que le faltó a los de Luis de la Fuente para llevarse el encuentro. Pese a ello, ve el vaso medio lleno.

"Lo han visto todos. No les hemos dejado jugar mucho, pero juegan muy bien. Defensivamente no nos han generado, pero en ataque hemos insistido, con mucho pico y pala, y buscar romper líneas. Nos ha faltado acierto con los Lamine, Nico y compañía", empezó el portero, quien reconoció el mérito de la selección africana por cómo han aguantado el tipo hasta el último segundo.

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"A los equipos que se encierran necesitas desgastarlos y hacerles correr de lado a lado. Hay que darle mérito a Cabo Verde por la solidez que han tenido". Aun así, Unai Simón está convencido de que es "el inicio de un Mundial que queremos que sea largo", ya que "en actitud e intensidad hemos sido mejores. Hay que afinar puntería".