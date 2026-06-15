Unai Simón confía en vivir "un Mundial largo" pese al batacazo ante Cabo Verde
El portero de la selección española reconoció que faltó "acierto" ante un país africano al que le dio "mérito por la solidez que han tenido"
Unai Simón hizo autocrítica después del empate de España contra Cabo Verde. Uno de los pesos pesados de la selección no escondió la decepción que supuso el 0-0 frente a uno de los países más débiles de la competición. Reconoció fortalezas del equipo, pero también lo que le faltó a los de Luis de la Fuente para llevarse el encuentro. Pese a ello, ve el vaso medio lleno.
"Lo han visto todos. No les hemos dejado jugar mucho, pero juegan muy bien. Defensivamente no nos han generado, pero en ataque hemos insistido, con mucho pico y pala, y buscar romper líneas. Nos ha faltado acierto con los Lamine, Nico y compañía", empezó el portero, quien reconoció el mérito de la selección africana por cómo han aguantado el tipo hasta el último segundo.
Confianza plena en España
"A los equipos que se encierran necesitas desgastarlos y hacerles correr de lado a lado. Hay que darle mérito a Cabo Verde por la solidez que han tenido". Aun así, Unai Simón está convencido de que es "el inicio de un Mundial que queremos que sea largo", ya que "en actitud e intensidad hemos sido mejores. Hay que afinar puntería".
- El Valencia Basket se mete en la final por la puerta grande
- Bombazo en LaLiga: El fichaje del Real Madrid que más escuece al FC Barcelona
- El Valencia CF frena los múltiples intereses por David Otorbi: Examen de pretemporada con Corberán
- El Valencia CF, muy cerca del fichaje de Ryunosuke Sato
- Quién es Ryunosuke Sato, el inminente fichaje del Valencia CF
- Sale a la luz la primera equipación del Valencia CF para la temporada 26/27
- Horarios de todos los partidos de la final de Liga Endesa entre Valencia Basket y FC Barcelona
- La loca apuesta de Santi Cañizares: 'Si Países Bajos gana el Mundial, me tatúo a Koeman