Ver para creer: Mbappé hace autocrítica y explica qué debe mejorar para evitar otro 'nadaplete' con el Real Madrid

A pocos días del debut de Francia en el Mundial 2026, Kylian Mbappé ha sorprendido con un ejercicio de autocrítica. Acostumbrado a acaparar titulares por sus goles y su capacidad desequilibrante, el delantero del Real Madrid considera que ha llegado el momento de mejorar un aspecto de su juego que lleva años generando debate: su implicación defensiva.

Lejos de esquivar las críticas, Mbappé reconoció públicamente que debe dar "un paso más" cuando su equipo no tiene el balón. El capitán francés entiende que, en un torneo tan exigente como un Mundial, el talento ofensivo ya no es suficiente y que el éxito pasa por el compromiso colectivo de los once jugadores sobre el campo. "Tengo que esforzarme más en defensa. Es importante para el equipo, y yo tengo que hacerlo. Empezará en este Mundial, porque queremos ganarlo".

Sus palabras llegan después de una temporada en la que, pese a mantener cifras goleadoras sobresalientes, ha sido cuestionado por su trabajo sin balón tanto en el Real Madrid como en la selección francesa. El atacante asume que esas observaciones tienen parte de razón y asegura estar dispuesto a modificar hábitos para ayudar al equipo de Didier Deschamps a conquistar una nueva estrella mundial.

Lionel Messi y Kylian Mbappé en la final del Mundial 2022. / AFP7 vía Europa Press

La reflexión de Mbappé también refleja la madurez de un futbolista que ya no es solo una promesa. Campeón del mundo en 2018 y subcampeón en 2022, el delantero afronta el torneo de Norteamérica como el líder absoluto de Francia y sabe que cada detalle puede marcar la diferencia. Por eso, antes incluso de hablar de goles o asistencias, ha puesto el foco en el esfuerzo, la solidaridad y el sacrificio.

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Francia arranca el campeonato con la etiqueta de favorita y con una generación repleta de talento. Sin embargo, Mbappé tiene claro que los títulos no se ganan únicamente con calidad. Su mensaje es una declaración de intenciones: si la estrella francesa está dispuesta a correr, presionar y defender más que nunca, el resto del equipo no tendrá excusas para no hacerlo. Y quizá ahí resida la gran noticia para Francia. Antes de empezar el Mundial, su máxima figura ya ha dado el primer paso. No hacia la portería rival, sino hacia su propio campo.